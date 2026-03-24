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Fallece el destacado historiador y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales José Bengoa

Su obra abarca cinco décadas de producción intelectual rigurosa, sostenida por un compromiso indeclinable con los derechos humanos.

Gabriel Esteffan

Fallece el destacado historiador y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales José Bengoa

Fallece el destacado historiador y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales José Bengoa / Sebastian Beltran Gaete

Falleció uno de los historiadores y antropólogos más destacados y reconocidos de Chile. José Bengoa Cabello murió este lunes 23 de marzo, rodeado del amor de su familia, según informa la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde fue rector.

José Bengoa nació en Valparaíso el 19 de enero de 1945 y dedicó su vida a escuchar las voces de quienes el mundo había ignorado. Alguien dijo una vez, al despedir a un maestro, que con su muerte uno queda, intelectualmente, completamente desnudo.

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Bengoa se convirtió en uno de los referentes más sólidos del pensamiento social latinoamericano. Su obra abarca cinco décadas de producción intelectual rigurosa, sostenida por un compromiso indeclinable con los derechos humanos y por una capacidad excepcional para formar y acompañar a nuevas generaciones de investigadores e investigadoras.

El Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025 reconoció que José Bengoa había transformado el modo en que Chile comprende su propia historia. Su candidatura se sustentó en cinco décadas de aporte excepcional a las ciencias sociales y en su rol insobornable como defensor de los derechos indígenas y campesinos.

En septiembre del año pasado, cuando recibió el Premio Nacional, José Bengoa señaló que “me honra este premio; quiero dedicarlo a mis amigos mapuche, que me han enseñado mucho en la vida. Quisiera agradecer mucho a la gente campesina con los cuales hemos estado una vida juntos, a la escuela de Curaco de Vélez, la Escuela Superior Campesina, que me honra en ser profesor; es una experiencia única en educación campesina que estamos desarrollando. Tengo que agradecer a Jimena, mi mujer, que ha sido clave en este proceso”.

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