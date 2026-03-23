;

Muere Lionel Jospin, ex primer ministro socialista de Francia que redujo la jornada laboral a 35 horas

El ex primer ministro fue clave en las reformas sociales de fines de los noventa.

Pablo Castillo

(Photo by ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images)

(Photo by ERIC FEFERBERG/AFP via Getty Images) / ERIC FEFERBERG

El exprimer ministro francés Lionel Jospin falleció a los 88 años, generando una ola de reacciones en la política francesa, donde distintas figuras destacaron su legado como uno de los principales referentes de la izquierda de fines del siglo XX.

Jospin encabezó el gobierno de Francia entre 1997 y 2002, durante la presidencia de Jacques Chirac, en un periodo marcado por la llamada “cohabitación”, en que el jefe de Estado y su primer ministro pertenecían a sectores políticos opuestos.

Su administración impulsó reformas clave, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas, la ampliación del acceso a la salud pública y la creación de uniones civiles para parejas no casadas.

Revisa también:

ADN

Su trayectoria política sufrió un golpe en las elecciones presidenciales de 2002, cuando quedó fuera de la segunda vuelta tras ser superado por Jean-Marie Le Pen. Ese resultado marcó un punto de inflexión en la política francesa, al abrir paso al ascenso sostenido de la extrema derecha en el país.

Tras esa derrota, Jospin se retiró de la primera línea política, poniendo fin a una carrera que también lo tuvo como candidato presidencial en dos ocasiones. Años más tarde, durante el mandato de François Hollande, volvió brevemente a la vida pública para liderar una comisión sobre ética y renovación institucional.

Inicios vinculados al trotskismo

Desde el Partido Socialista, su actual líder, Olivier Faure, expresó pesar por su fallecimiento y lo calificó como un referente formativo para varias generaciones de dirigentes de izquierda en Francia.

Nacido en 1937 en las afueras de París, Jospin tuvo una formación académica en instituciones de élite y una temprana militancia vinculada a corrientes trotskistas.

Con el tiempo, se integró plenamente al socialismo francés, convirtiéndose en un colaborador cercano de François Mitterrand y en una figura clave dentro del partido.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad