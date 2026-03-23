Muere Lionel Jospin, ex primer ministro socialista de Francia que redujo la jornada laboral a 35 horas

El exprimer ministro francés Lionel Jospin falleció a los 88 años, generando una ola de reacciones en la política francesa, donde distintas figuras destacaron su legado como uno de los principales referentes de la izquierda de fines del siglo XX.

Jospin encabezó el gobierno de Francia entre 1997 y 2002, durante la presidencia de Jacques Chirac, en un periodo marcado por la llamada “cohabitación”, en que el jefe de Estado y su primer ministro pertenecían a sectores políticos opuestos.

Su administración impulsó reformas clave, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas, la ampliación del acceso a la salud pública y la creación de uniones civiles para parejas no casadas.

Su trayectoria política sufrió un golpe en las elecciones presidenciales de 2002, cuando quedó fuera de la segunda vuelta tras ser superado por Jean-Marie Le Pen. Ese resultado marcó un punto de inflexión en la política francesa, al abrir paso al ascenso sostenido de la extrema derecha en el país.

Tras esa derrota, Jospin se retiró de la primera línea política, poniendo fin a una carrera que también lo tuvo como candidato presidencial en dos ocasiones. Años más tarde, durante el mandato de François Hollande, volvió brevemente a la vida pública para liderar una comisión sobre ética y renovación institucional.

Inicios vinculados al trotskismo

Desde el Partido Socialista, su actual líder, Olivier Faure, expresó pesar por su fallecimiento y lo calificó como un referente formativo para varias generaciones de dirigentes de izquierda en Francia.

Nacido en 1937 en las afueras de París, Jospin tuvo una formación académica en instituciones de élite y una temprana militancia vinculada a corrientes trotskistas.

Con el tiempo, se integró plenamente al socialismo francés, convirtiéndose en un colaborador cercano de François Mitterrand y en una figura clave dentro del partido.