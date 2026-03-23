“Nunca he tenido una relación”: Querida actriz de éxito mundial en Netflix hace íntima confesión a sus 40 años / Michael Kovac

Jessica Gunning, una de las actrices que logró alcance internacional gracias a Baby Reindeer (Bebé Reno) en Netflix, sorprendió con una confesión sobre su vida privada.

A sus 40 años, la intérprete reveló que nunca ha tenido una relación amorosa, una experiencia que, según explicó, estuvo profundamente marcada por sus dudas sobre su orientación sexual.

En una entrevista con The Times of London, la actriz abordó con franqueza ese aspecto de su historia. “Nunca he tenido una relación antes con nadie”, afirmó.

Luego explicó que durante mucho tiempo no logró identificarse plenamente con lo que sentía, pese a que en su entorno había personas abiertamente homosexuales.

“Todos a mi alrededor eran gays. Simplemente no pensaba que yo podía serlo”, reconoció.

“Probablemente era que no quería salir con hombres y entonces estaba encontrando una manera de evitarlo”, señaló. En 2022 se declaró abiertamente lesbiana.

También recordó que nunca supo desenvolverse en el terreno del coqueteo y que, más bien, tendía a relacionarse con los hombres desde la amistad.

Gunning también conectó su falta de experiencia sentimental con la percepción que durante años tuvo sobre su cuerpo.

Sin una vida romántica en primer plano, la actriz contó que volcó gran parte de su energía en su carrera. “Mi trabajo era mi pasión y mi amor”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que se sintió plena durante años gracias a los personajes que interpretó.

Su gran salto llegó con Bebé Reno, la miniserie viral que se llegó con sus siete capítulos en 2024. Precisamente con ese ganó el primer Globo de Oro de su carrera.