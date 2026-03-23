;

“Nunca he tenido una relación”: Querida actriz de éxito mundial en Netflix hace íntima confesión a sus 40 años

“Probablemente era que no quería salir con hombres”, explicó en una entrevista reciente.

Javier Méndez

“Nunca he tenido una relación”: Querida actriz de éxito mundial en Netflix hace íntima confesión a sus 40 años

“Nunca he tenido una relación”: Querida actriz de éxito mundial en Netflix hace íntima confesión a sus 40 años / Michael Kovac

Jessica Gunning, una de las actrices que logró alcance internacional gracias a Baby Reindeer (Bebé Reno) en Netflix, sorprendió con una confesión sobre su vida privada.

A sus 40 años, la intérprete reveló que nunca ha tenido una relación amorosa, una experiencia que, según explicó, estuvo profundamente marcada por sus dudas sobre su orientación sexual.

Revisa también:

ADN

En una entrevista con The Times of London, la actriz abordó con franqueza ese aspecto de su historia. “Nunca he tenido una relación antes con nadie”, afirmó.

Luego explicó que durante mucho tiempo no logró identificarse plenamente con lo que sentía, pese a que en su entorno había personas abiertamente homosexuales.

“Todos a mi alrededor eran gays. Simplemente no pensaba que yo podía serlo”, reconoció.

“Probablemente era que no quería salir con hombres y entonces estaba encontrando una manera de evitarlo”, señaló. En 2022 se declaró abiertamente lesbiana.

También recordó que nunca supo desenvolverse en el terreno del coqueteo y que, más bien, tendía a relacionarse con los hombres desde la amistad.

Gunning también conectó su falta de experiencia sentimental con la percepción que durante años tuvo sobre su cuerpo.

Sin una vida romántica en primer plano, la actriz contó que volcó gran parte de su energía en su carrera. “Mi trabajo era mi pasión y mi amor”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que se sintió plena durante años gracias a los personajes que interpretó.

Su gran salto llegó con Bebé Reno, la miniserie viral que se llegó con sus siete capítulos en 2024. Precisamente con ese ganó el primer Globo de Oro de su carrera.

ADN

Rich Polk/GG2025

Contenido patrocinado

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad