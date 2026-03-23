Irán amenaza con minar todo el golfo Pérsico si EE. UU. o Israel atacan su territorio

Irán endureció su tono frente a Estados Unidos e Israel y advirtió que podría minar todas las rutas del golfo Pérsico si sus costas o islas son atacadas.

La señal llega en medio de una nueva escalada militar y después de que Washington evaluara presionar a Teherán con acciones sobre la isla de Jarg, enclave clave para las exportaciones petroleras iraníes.

Según la advertencia difundida por el Consejo de Defensa iraní, “Cualquier intento de atacar las costas o islas iraníes provocará que sean minadas todas las rutas en el golfo”.

En esa misma línea, el organismo sostuvo que, si ese escenario se concreta, “todo el golfo estará en la práctica en una situación similar a la del estrecho de Ormuz durante mucho tiempo”, lo que elevaría aún más el riesgo para el tránsito marítimo y para el mercado global del crudo.

La nueva amenaza que complica el paso por Ormuz

Además del mensaje sobre el golfo, Teherán insistió en que los países no beligerantes tendrían que coordinar el paso de sus embarcaciones con las autoridades iraníes para cruzar el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. La advertencia coincidió con un ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump, quien exigió reabrir completamente esa ruta.

De acuerdo con reportes publicados este lunes, Trump dio 48 horas a Irán y escribió en Truth Social: “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, en 48 horas desde este preciso momento, EE UU atacará y destruirá sus CENTRALES ELÉCTRICAS”. Como respuesta, las autoridades iraníes reafirmaron que habrá una “respuesta inmediata y devastadora” si su infraestructura energética o eléctrica resulta atacada.

Por ahora, la tensión no solo golpea el tablero militar. También aumenta el temor por un eventual impacto en los precios de la energía, el transporte marítimo y el costo de vida en distintos países, dado el peso estratégico de esa zona para el suministro global de petróleo.