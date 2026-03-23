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FOTO. A un mes de la muerte de uno de sus fundadores: Honesto Mike anuncia nuevo restaurante en popular barrio de Santiago

Este lunes y a través de Instagram el conocido restaurante anunció la apertura de una nueva sucursal.

Nicolás Lara Córdova

A un mes de la muerte de uno de sus fundadores: Honesto Mike anuncia nuevo restaurante en popular barrio de Santiago

En una semana se cumple un mes de la tragedia de Algarrobo donde fallecieron cuatro personas al ser arrastradas por el mar.

Entre las víctimas se encontraba Benjamín Robert Wood, conocido por ser cofundador del bar El Honesto Mike.

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Pasados dos días de dicha tragedia, el bar y restaurante publicó un emotivo mensaje dedicatorio para Benjamín y María José Duarte Ureta, su pareja.

Este lunes, y a través de la cuenta de Instagram de El Honesto Mike el restaurante anunció la apertura de una nueva sucursal en el Barrio Italia.

El anuncio fue aplaudido por los usuarios que los siguen en Instagram.

“Con mi esposa amamos el honesto de Los Leones, los queremos caleta”; “Al fin cerquita de la casa... está hermoso el nuevo local”; “El honesto y valiente Mike”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer ne la publicación.

El nuevo local estará ubicado en Avenida Santa Isabel #451 donde antiguamente se encontraba el bar y restaurante The Jazz Corner.

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