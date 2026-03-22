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Prácticamente un hecho: prensa argentina reveló que Gustavo Álvarez tiene nuevo club en su regreso al fútbol argentino

El adiestrador de la Universidad de Chile firmaría este lunes en uno de los grandes de Buenos Aires.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tras su traumática salida de La Cisterna, Gustavo Álvarez tiene nuevo club. El campeón del fútbol chileno con Huachipato y de la Copa Chile Supercopa con la U, vuelve al fútbol argentino.

San Lorenzo, tras la salida de Damián Ayude y las negativas de Pablo Guede y Martín Palermo, se decantó finalmente por el ex adiestrador azul para tomar las riendas del equipo.

Olé y varios periodistas trasandinos confirmaron el acuerdo entre al entrenador y el cuadro de Boedo para asumir este mismo lunes y tener su primer desafío el miércoles, cuando San Lorenzo tenga que verse las caras con Deportivo Riesta.

Cabre recordar que Álvarez dejó la Universidad de Chile tras diferencias con la dirigencia estudiantil, mientras se especulaba su arribo a la Selección Peruana de Fútbol, lo que finalmente no prosperó.

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