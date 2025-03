Tanza Varela se convierte en madre por segunda vez y revela detalles de su parto en condiciones extremas: “No alcanzamos a llegar a la clínica”

Santiago

Constanza “Tanza” Varela anunció que el pasado viernes se convirtió en madre por segunda vez, tras el nacimiento de su hija Roma, fruto de su relación con el cineasta chileno Matías Bize.

La pareja, que reside en México, decidió que el parto se realizara en Chile.

El parto de Tanza Varela

El proceso no estuvo exento de dificultades, ya que la bebé nació en apenas 35 minutos desde el inicio de las contracciones.

Su padre fue quien la recibió, tras haberse preparado con libros, audiolibros y documentales sobre el parto.

" Quiero confesar que no alcanzamos a llegar ayer a la clínica y Matías recibió a Roma fue todo tan intenso y tan rápido que no nos acordamos de muchas cosas" comenzó diciendo en una publicación de Instagram.

“Simplemente nos acompañamos ambos dos en una situación de supervivencia, instinto y conexión máxima. No sabía si publicar esta foto o no pero la verdad yo no escondo la vida real, y no puedo dejar de confesar que mis tres embarazos han sido especiales” añadió.

“Tampoco quiero esconder que como mujer y madre he vivido cientos y millones de cosas a lo largo de mi vida. Pero traer hijos al mundo ha sido de los aprendizajes más increíbles e intensos que me ha tocado vivir” sumó Varela para luego agregar “la vida es tan curiosa, por más que uno quiera que todo salga como uno lo espera e imagina finalmente Dios y el universo tienen los planes que necesitamos para vivir esta vida ya resueltos”.

Este nuevo nacimiento llega después de una pérdida que sufrió la actriz en 2022, cuando su hija Rosa falleció a los cuatro meses de gestación.