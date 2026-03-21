3E Golden Awards 2026: Byking se coronó como el gran ganador con los premios a Mejor Streamer IRL y Streamer del Año
Markush se quedó con el Mejor Clip del Año y fue reconocido como Streamer Revelación, mientras que Otakin se consolidó como el mejor Creador Gastronómico.
La noche del pasado viernes 20 de marzo se celebró una nueva edición de los 3E Golden Awards en la que se reconoció lo mejor del streaming y redes sociales en Chile.
En una velada con grandes invitados y público presente, Nicole3e (organizadora del evento) y Valina se fueron las encargadas de llevar la fiesta.
Fueron 12 categorías en total, entre las que destacaban Creador Gastronómico, Mejor Podcast, Mejor Evento, Streamer Revelación y Streamer del Año.
Otakin, Jorgito Parrillero, Profe Klocker, Pipewkatela, Mitssu, Byking, JohnGotti, Markush, Rakyzlol, Claux, Moaigr y Fabio Torres eran algunos de los nominados.
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También hubo espacio para el humor irreverente de Nico Pontigo, la música de Killua97 y las rimas que llegaron directamente de Red Bull Batalla.
El gran ganador de la noche fue nada más y nada menos que Byking, quien se consagró como el Mejor Streamer IRL y el Streamer del Año.
Por su parte, Markush también fue uno de los grandes protagonistas al quedarse con el premio al Mejor Clip del Año y alzarse como Streamer Revelación.
En tanto, Otakin volvió a sentir todo el cariño de su público al coronarse como el mejor Creador Gastronómico, un espacio que sigue creciendo en redes sociales.
Revisa los momentos especiales a continuación:
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