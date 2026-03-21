;

3E Golden Awards 2026: Byking se coronó como el gran ganador con los premios a Mejor Streamer IRL y Streamer del Año

Markush se quedó con el Mejor Clip del Año y fue reconocido como Streamer Revelación, mientras que Otakin se consolidó como el mejor Creador Gastronómico.

José Campillay

3E Golden Awards 2026: Byking se coronó como el gran ganador con los premios a Mejor Streamer IRL y Streamer del Año

La noche del pasado viernes 20 de marzo se celebró una nueva edición de los 3E Golden Awards en la que se reconoció lo mejor del streaming y redes sociales en Chile.

En una velada con grandes invitados y público presente, Nicole3e (organizadora del evento) y Valina se fueron las encargadas de llevar la fiesta.

Fueron 12 categorías en total, entre las que destacaban Creador Gastronómico, Mejor Podcast, Mejor Evento, Streamer Revelación y Streamer del Año.

Otakin, Jorgito Parrillero, Profe Klocker, Pipewkatela, Mitssu, Byking, JohnGotti, Markush, Rakyzlol, Claux, Moaigr y Fabio Torres eran algunos de los nominados.

revisa también:

ADN

También hubo espacio para el humor irreverente de Nico Pontigo, la música de Killua97 y las rimas que llegaron directamente de Red Bull Batalla.

El gran ganador de la noche fue nada más y nada menos que Byking, quien se consagró como el Mejor Streamer IRL y el Streamer del Año.

Por su parte, Markush también fue uno de los grandes protagonistas al quedarse con el premio al Mejor Clip del Año y alzarse como Streamer Revelación.

En tanto, Otakin volvió a sentir todo el cariño de su público al coronarse como el mejor Creador Gastronómico, un espacio que sigue creciendo en redes sociales.

Revisa los momentos especiales a continuación:

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad