3E Golden Awards 2026: Byking se coronó como el gran ganador con los premios a Mejor Streamer IRL y Streamer del Año

La noche del pasado viernes 20 de marzo se celebró una nueva edición de los 3E Golden Awards en la que se reconoció lo mejor del streaming y redes sociales en Chile.

En una velada con grandes invitados y público presente, Nicole3e (organizadora del evento) y Valina se fueron las encargadas de llevar la fiesta.

Fueron 12 categorías en total, entre las que destacaban Creador Gastronómico, Mejor Podcast, Mejor Evento, Streamer Revelación y Streamer del Año.

Otakin, Jorgito Parrillero, Profe Klocker, Pipewkatela, Mitssu, Byking, JohnGotti, Markush, Rakyzlol, Claux, Moaigr y Fabio Torres eran algunos de los nominados.

También hubo espacio para el humor irreverente de Nico Pontigo, la música de Killua97 y las rimas que llegaron directamente de Red Bull Batalla.

El gran ganador de la noche fue nada más y nada menos que Byking, quien se consagró como el Mejor Streamer IRL y el Streamer del Año.

Por su parte, Markush también fue uno de los grandes protagonistas al quedarse con el premio al Mejor Clip del Año y alzarse como Streamer Revelación.

En tanto, Otakin volvió a sentir todo el cariño de su público al coronarse como el mejor Creador Gastronómico, un espacio que sigue creciendo en redes sociales.

Revisa los momentos especiales a continuación: