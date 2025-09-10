;

¿Quieres dejar el café? Este es el raro efecto que puede tener en tus sueños

Menos cafeína puede devolverle tiempo al sueño REM, la fase donde nacen los sueños intensos y fáciles de recordar.

Mario Vergara

¿Quieres dejar el café? Este es el raro efecto que puede tener en tus sueños

¿Quieres dejar el café? Este es el raro efecto que puede tener en tus sueños / Maria Korneeva

Si bajaste la cafeína y, de pronto, tus sueños parecen películas en 4K, no estás solo. Aunque la evidencia directa es limitada, hay una explicación plausible: la cafeína bloquea la adenosina, la molécula que nos induce sueño. Al hacerlo, acorta y fragmenta el descanso, en especial el sueño profundo (NREM) y puede desplazar o reducir el sueño REM, la fase donde soñamos con mayor intensidad.

Cuando reduces o eliminas el café (y otras fuentes de cafeína), el sueño suele recuperar continuidad y duración. Con más tiempo total de descanso, aumenta la proporción de REM, lo que se traduce en más oportunidades de soñar y, además, más probabilidad de recordar esos sueños (porque solemos despertar desde REM, cuando el recuerdo está “fresco”).

Este efecto “soñador” suele aparecer a los pocos días o semanas de bajar la cafeína y no le ocurre a todos por igual: el sueño es complejo y los hábitos, el estrés y los horarios también influyen. Aun así, la cadena causal es coherente: menos cafeína → mejor arquitectura del sueño → más REM → sueños más vívidos.

Revisa también:

ADN

Si no quieres cortar del todo, el timing ayuda: evita la cafeína al menos 8 horas antes de dormir (mejor 12 si eres sensible) y recuerda que no solo está en el café: también en té, bebidas cola y energéticas, chocolate, pre-entrenos y algunos fármacos. Ten presente que la cafeína tiene vida media de 3 a 6 horas, por lo que una dosis vespertina puede seguir “desvelando” de noche, publica ScienceAlert.

Por último, no todo sobre la cafeína es negativo: consumida con criterio, se asocia a beneficios cognitivos y, en algunos estudios, a menor riesgo de depresión y ciertas enfermedades neurodegenerativas. La clave, si tu objetivo es dormir mejor (y quizá soñar más), está en dosificar y calendarizar.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad