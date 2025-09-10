¿Quieres dejar el café? Este es el raro efecto que puede tener en tus sueños

Si bajaste la cafeína y, de pronto, tus sueños parecen películas en 4K, no estás solo. Aunque la evidencia directa es limitada, hay una explicación plausible: la cafeína bloquea la adenosina, la molécula que nos induce sueño. Al hacerlo, acorta y fragmenta el descanso, en especial el sueño profundo (NREM) y puede desplazar o reducir el sueño REM, la fase donde soñamos con mayor intensidad.

Cuando reduces o eliminas el café (y otras fuentes de cafeína), el sueño suele recuperar continuidad y duración. Con más tiempo total de descanso, aumenta la proporción de REM, lo que se traduce en más oportunidades de soñar y, además, más probabilidad de recordar esos sueños (porque solemos despertar desde REM, cuando el recuerdo está “fresco”).

Este efecto “soñador” suele aparecer a los pocos días o semanas de bajar la cafeína y no le ocurre a todos por igual: el sueño es complejo y los hábitos, el estrés y los horarios también influyen. Aun así, la cadena causal es coherente: menos cafeína → mejor arquitectura del sueño → más REM → sueños más vívidos.

Si no quieres cortar del todo, el timing ayuda: evita la cafeína al menos 8 horas antes de dormir (mejor 12 si eres sensible) y recuerda que no solo está en el café: también en té, bebidas cola y energéticas, chocolate, pre-entrenos y algunos fármacos. Ten presente que la cafeína tiene vida media de 3 a 6 horas, por lo que una dosis vespertina puede seguir “desvelando” de noche, publica ScienceAlert.

Por último, no todo sobre la cafeína es negativo: consumida con criterio, se asocia a beneficios cognitivos y, en algunos estudios, a menor riesgo de depresión y ciertas enfermedades neurodegenerativas. La clave, si tu objetivo es dormir mejor (y quizá soñar más), está en dosificar y calendarizar.