Preocupación por salud de Chuck Norris: fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica

Chuck Norris, actor y figura emblemática de las artes marciales en Hollywood, fue hospitalizado en Hawái luego de una emergencia médica ocurrida en la isla de Kauai.

Por ahora, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del episodio, según el reporte del medio TMZ.

La información surge apenas días después de que Norris celebrara su cumpleaños número 86. De hecho, el mismo medio indica que el actor seguía activo físicamente: el miércoles habría estado entrenando en la isla y, según una persona que habló con él por teléfono, incluso se mantenía bromeando y conversando con normalidad antes de ser trasladado al hospital.

Qué se sabe hasta ahora sobre la emergencia de Chuck Norris

Según el portal de noticias, Norris quedó internado en un hospital de Kauai, pero aseguran que el actor estaba “de buen ánimo”.

El caso ha generado atención internacional inmediata por tratarse de una figura ampliamente conocida tanto por su carrera en el cine de acción como por su trayectoria previa en artes marciales.

Norris, además, había publicado recientemente un video en redes sociales entrenando con un preparador físico, lo que reforzó la sorpresa entre sus seguidores tras conocerse la hospitalización.

Por ahora no hay un parte médico oficial ni una declaración pública de su entorno que entregue más detalles sobre su estado de salud, por lo que el episodio sigue en desarrollo.