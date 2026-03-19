¿Tu mascota está comiendo bien? Experto explica cómo leer correctamente las etiquetas de los alimentos

En los últimos años, el alimento seco o pellet se ha consolidado como la opción predilecta en comida para mascotas, siendo elegido por su practicidad, estabilidad y facilidad de almacenamiento.

Sin embargo, ante un mercado cada vez más amplio y competitivo, surge un desafío para los tutores: la dificultad para interpretar la información técnica y nutricional. Esto de forma real y concreta, dejando de la lado los mensajes comerciales.

Esto, considerando además que una alimentación en base a estos productos sin la regulación necesaria podría derivar en problemas de salud en perros y gatos, tanto a corto como a largo plazo.

A raíz de esto, es fundamental aprender a leer correctamente las etiquetas, ya que escoger los alimentos correctos podría ahorrar varios inconvenientes.

“Entregan información clave sobre los ingredientes, el valor nutricional y la adecuación del producto según la edad, tamaño o estado fisiológico del animal. Saber leerlas permite distinguir entre marketing y nutrición real”, explica Diego Rugeles, médico veterinario especialista en nutrición y gerente técnico de POEMA.

Uno de los puntos críticos que destaca el experto es la lista de ingredientes, la cual aparece siempre ordenada en forma decreciente según el peso de cada componente al momento de la formulación. Esto implica que los elementos que encabezan el listado son los que se encuentran en mayor proporción.

No obstante, advierte sobre las variaciones en el proceso de elaboración, que incluye cocción, extrusión y deshidratación: “Cuando una etiqueta declara carne fresca como primer ingrediente, esta materia prima contiene un alto porcentaje de agua que se evapora durante el proceso productivo“.

“En cambio, ingredientes como las harinas de proteína animal ya han sido deshidratados previamente, por lo que su aporte proteico puede ser más concentrado dentro del pellet final”, precisa.

Calidad y digestibilidad

El análisis garantizado permite conocer los porcentajes mínimos de proteína y grasa, así como los máximos de fibra y humedad.

En los alimentos secos, la humedad suele ser inferior al 10%, lo que favorece una mayor concentración de nutrientes por porción. De igual manera, Rugeles señala que comparar únicamente el porcentaje de proteína puede resultar engañoso.

Factores como la digestibilidad y el perfil de aminoácidos son los que determinan el aprovechamiento metabólico real. Una fórmula puede presentar niveles altos de proteína, pero si estas provienen de fuentes vegetales de menor valor biológico, su impacto nutricional será inferior al de las proteínas de origen animal.

Asimismo, se recomienda observar el origen de las grasas (vitales para la piel, el pelaje y el sistema inmunológico) y la presencia de vitaminas, minerales y aditivos funcionales que aseguren el equilibrio nutricional tras el proceso térmico de producción.

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Recomendaciones para una decisión informada

Para orientar la composición nutricional, los fabricantes utilizan referencias técnicas de organismos internacionales como la Association of American Feed Control Officials (AAFCO) y el National Research Council (NRC).

Basándose en estos parámetros y en la experiencia clínica, se sugieren las siguientes acciones:

Revisar la lista de ingredientes y su orden en la etiqueta.

Verificar el contenido mínimo de proteína y grasa, y el máximo de fibra.

Identificar si el alimento corresponde a la etapa de vida de la mascota.

No dejarse llevar únicamente por términos comerciales como “natural” o “super premium”.

Revisar la fecha de elaboración y condiciones de conservación del producto.

La clave, según los especialistas, reside en la educación del consumidor para trascender la publicidad. “En la nutrición de mascotas, los detalles importan”, por lo que es clave “tomar decisiones informadas” enfatiza Diego Rugeles.