Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5401 del jueves 19 de marzo
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $5.000 millones de pesos a repartir.
Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.
En esta oportunidad, el sorteo número 5401 contó con un pozo total de $5.000 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.
Los montos a repartir fueron los siguientes:
- Loto: $1.880 millones
- Recargado: $770 millones
- Revancha: $570 millones
- Desquite: $220 millones
- Jubilazo $1.000.000: $960 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1200 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5401 del Loto
- Loto: 4, 9, 22, 25, 32, 35
- Comodín: 5
- Multiplicador: 5
- Recargado: 14, 20, 21, 23, 29, 32
- Revancha: 10, 12, 14, 17, 18, 36
- Desquite: 9, 13, 20, 21, 22, 24
Jubilazo
- 21, 22, 27, 32, 33, 38
- 6, 10, 15, 22, 38, 40
- 1, 16, 24, 27, 32, 38
- 12, 16, 22, 24, 39, 41
- 1, 2, 17, 20, 28, 34
Jubilazo 50 años
- 7, 15, 19, 26, 30, 35
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