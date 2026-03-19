Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5401 del jueves 19 de marzo / Agencia Uno

Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5401 contó con un pozo total de $5.000 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

Loto: $1.880 millones

$1.880 millones Recargado: $770 millones

$770 millones Revancha: $570 millones

$570 millones Desquite: $220 millones

$220 millones Jubilazo $1.000.000: $960 millones

$960 millones Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

$360 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1200 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5401 del Loto

Loto: 4, 9, 22, 25, 32, 35

4, 9, 22, 25, 32, 35 Comodín: 5

Multiplicador: 5

Recargado: 14, 20, 21, 23, 29, 32

14, 20, 21, 23, 29, 32 Revancha: 10, 12, 14, 17, 18, 36

10, 12, 14, 17, 18, 36 Desquite: 9, 13, 20, 21, 22, 24

Jubilazo

21, 22, 27, 32, 33, 38

6, 10, 15, 22, 38, 40

1, 16, 24, 27, 32, 38

12, 16, 22, 24, 39, 41

1, 2, 17, 20, 28, 34

Jubilazo 50 años