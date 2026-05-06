Gira por Silicon Valley: ministros del Gobierno de Chile se reúnen con ejecutivos de NVIDIA y Google

Durante esta semana, en el marco del programa Choose Chile (Elige Chile), el Gobierno desplegó una agenda en Silicon Valley con el objetivo de atraer inversión tecnológica y fortalecer el desarrollo de capital humano en el país.

La delegación estuvo encabezada por el canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ximena Lincolao, quienes sostuvieron reuniones con ejecutivos de empresas líderes del sector, como NVIDIA, Google y Apple , con foco en posicionar a Chile como un polo regional de desarrollo tecnológico.

En los encuentros, las autoridades destacaron ventajas competitivas del país, como el avance en energías renovables, la disponibilidad de minerales críticos y la estabilidad institucional, elementos que —según plantearon— permiten proyectar inversiones de largo plazo en la industria.

La primera cita fue con ejecutivos de NVIDIA, donde se abordó el avance de la inteligencia artificial y su potencial impacto en áreas como crecimiento económico, seguridad y formación de talento. Posteriormente, los ministros visitaron el Cloud Space de Google, donde analizaron aplicaciones de la IA en ámbitos como salud, educación e infraestructura digital.

La agenda incluyó además un recorrido por instalaciones de Apple en Cupertino, en una serie de reuniones que buscan fortalecer vínculos con empresas tecnológicas globales y abrir oportunidades de inversión en Chile.

“El propósito es convertir a nuestro país en un hub tecnológico regional. Estamos buscando que elijan Chile”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

En la misma línea, la ministra Ximena Lincolao sostuvo que “queremos que elijan a Chile porque tenemos los recursos, las personas y el potencial para liderar la revolución de la inteligencia artificial en la región”.

La gira también contempló una visita a la Universidad de Stanford, donde las autoridades se reunieron con estudiantes chilenos y participaron en la firma de un Memorándum de Entendimiento con el Chile California Council, orientado a impulsar innovación tecnológica aplicada a incendios forestales.

La agenda continuará con encuentros con representantes de empresas como Meta, Salesforce y OpenAI, en una ofensiva del Gobierno por posicionar a Chile dentro del mapa global de la industria tecnológica.