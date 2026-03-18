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PIB de Chile crece un 2,5% en 2025: esto dijo el Banco Central sobre la demanda y la minería

Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios aumentaron los últimos meses. La minería cayó un 1,3%. Así reaccionó el subsecretario de Hacienda.

Gabriel Esteffan

Imagen referencial.

Imagen referencial. / FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

Mejor de lo esperado: el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió 1,6% en el cuarto trimestre de 2025, en relación al mismo período de 2024, según informó este miércoles el Banco Central. La economía nacional creció un 2,5% durante el año pasado.

El Banco Central, en su informe Cuentas Nacionales, detalló que “este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo”. Ese ítem tuvo un crecimiento de 4,2% en 2025.

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El reporte destaca que la minería sufrió una caída de 1,3% el año pasado, mientras que el resto de la economía subió un 3%. La industria minera cayó un 6,2% el último trimestre de 2025, siendo el período más negativo del año.

Sobre el comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron, “con un efecto neto negativo en la actividad económica (...) En contraste, la demanda interna cayó respecto del trimestre anterior”.

El crecimiento del PIB se revisó al alza, pasando de 0,5 a 0,7% para 2023 y de 2,6 a 2,8% para 2024.

La reacción del actual subsecretario

Una vez conocidas las cifras, el Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, destacó que el 2,5% es marginalmente superior a lo anticipado por las proyecciones del Imacec (2,3%) y también por las expectativas de la Encuesta de Expectativas Económicas (2,4%).

“Esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia. El país necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza”, afirmó.

La voz de un experto

Sobre estos números, Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB Latam, afirma que el PIB “en términos anualizados, el indicador se mantuvo sin variaciones respecto al registro previo, reflejando cierta estabilidad en el ritmo de expansión”.

“A nivel trimestral se observó una mejora significativa, con un crecimiento de 0,6%, duplicando las expectativas del mercado y saliendo de terreno contractivo”, agregó.

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