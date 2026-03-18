PDI detiene a hombre en Arica acusado de violación: habría usado sedantes en bebidas alcohólicas para cometer el delito

Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de la PDI de Arica, acusado de su presunta responsabilidad en un delito de violación ocurrido durante 2025.

De acuerdo con la investigación desarrollada en conjunto con la Fiscalía Local, el imputado habría utilizado fármacos sedantes —específicamente barbitúricos— mezclados con bebidas alcohólicas, con el fin de provocar un estado de indefensión en la víctima y concretar el ilícito.

La subprefecta Palmira Mella, jefa de la BRISEX en la zona, detalló que el caso “dice relación a hechos ocurridos durante el año pasado, donde el imputado, aprovechando su formación en el área de la salud, suministró barbitúricos mezclados con bebidas alcohólicas para aprovechar el estado de incapacidad de la víctima”.

Asimismo, la oficial agregó que “resultado de las diligencias investigativas efectuadas por los detectives es que se materializó la detención del imputado”.

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, instancia en la que —según informó el Ministerio Público— ya fue formalizado.