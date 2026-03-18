Defensa del Cobra asegura que formalización del caso Bruma confirmó tesis de accidente y descarta obstrucción

La defensa de la tripulación de la embarcación Cobra aseguró que la audiencia de formalización del caso Bruma reforzó su principal línea argumental: que lo ocurrido fue un accidente y que no existieron maniobras para entorpecer la investigación.

Según un comunicado entregado por la defensa, los antecedentes presentados por el Ministerio Público descartarían la existencia de conductas dolosas por parte de la compañía, sus ejecutivos o la tripulación.

En esa línea, una de las frases centrales del documento sostiene que “la formalización ratificó que fue un lamentable accidente”, marcando así el tono con que el equipo jurídico busca enfrentar el avance de la causa.

La defensa niega dolo y apunta a otros factores en el accidente

El abogado también rechazó de forma categórica las versiones que, en los últimos días, apuntaban a un eventual encubrimiento. De hecho, afirmó que “no ha existido ninguna acción destinada a obstruir la investigación por parte de la compañía, sus ejecutivos o la tripulación”, agregando que eso deja sin sustento público hipótesis sobre pactos de silencio o acciones deliberadas para ocultar información.

Junto con eso, la defensa recalcó que la tripulación del Cobra no incurrió en omisiones ni conductas culposas que hayan incidido en el desenlace del accidente. En el comunicado, Alejandro Espinoza plantea que “la propia Fiscalía ha señalado que el Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación, seguridad y prevención plenamente operativos al momento del accidente”, un punto que consideran clave para sostener su tesis.

Además, el abogado restó valor a los audios difundidos en los últimos días, al afirmar que corresponden a registros antiguos, fuera de contexto y protagonizados por personas que no participaron directamente en la maniobra.

A eso sumó críticas a la investigación de la Armada, al señalar que no se incorporaron factores que, a juicio de la defensa, resultan esenciales para entender lo ocurrido, como la posición no informada de la embarcación Bruma, el alto tráfico marítimo en la zona y las condiciones climáticas adversas.

Con ese escenario, la defensa anticipó que seguirá desarrollando sus argumentos en la audiencia, mientras el caso continúa concentrando atención por sus implicancias judiciales y públicas.