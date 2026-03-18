“Ahora somos tres”: recordada exchica ‘Rojo’ anuncia que está embarazada

Este miércoles, la cantante chilena Christell Rodríguez hizo un importante y emotivo anuncio por medio de sus redes sociales.

La exchica ‘Rojo’ contó que está esperando a su primer bebé junto a su esposo Roberto Parra. “Y bueno... ahora somos tres”, escribió en una emotiva publicación compartida en Instagram.

“Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas”, agregó la cantante junto a una serie de fotografías en donde se le ve sosteniendo una ecografía.

La publicación de la intérprete de “Mueve el ombligo” se llenó de tiernos comentarios. “Felicidades y gracias por la confianza! Nanai para los 3″, le escribió María José Quintanilla.

Minutos después, Rodríguez subió una historia a su perfil de Instagram en donde contó que la publicación estaba programada para salir mañana, pero se equivocó.

“¡Sorpresa! Se supone que se publicaría mañana jajaja, pero me equivoqué de hora", explicó en su historia.