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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5400 del martes 17 de marzo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.850 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5400 del martes 17 de marzo

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5400 del martes 17 de marzo / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este martes 17 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5400 contó con un pozo total de $4.850 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

  • Loto: $1.800 millones
  • Recargado: $740 millones
  • Revancha: $550 millones
  • Desquite: $200 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $960 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1200 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5400 del Loto

  • Loto: 11, 14, 20, 24, 28, 34
  • Comodín: 38
  • Multiplicador: 2
  • Recargado: 4, 7, 11, 20, 30, 39
  • Revancha: 3, 6, 14, 15, 21, 30
  • Desquite: 1, 6, 10, 11, 18, 27

Jubilazo

  • 4, 5, 8, 9, 29, 33
  • 10, 17, 21, 23, 35, 40
  • 8, 21, 22, 25, 37, 40
  • 1, 12, 17, 27, 28, 38
  • 11, 16, 19, 22, 23, 32

Jubilazo 50 años

  • 4, 31, 32, 36, 37, 41

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