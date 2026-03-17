Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5400 del martes 17 de marzo / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este martes 17 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5400 contó con un pozo total de $4.850 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

Loto: $1.800 millones

$1.800 millones Recargado: $740 millones

$740 millones Revancha: $550 millones

$550 millones Desquite: $200 millones

$200 millones Jubilazo $1.000.000: $960 millones

$960 millones Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

$360 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1200 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5400 del Loto

Loto: 11, 14, 20, 24, 28, 34

11, 14, 20, 24, 28, 34 Comodín: 38

Multiplicador: 2

Recargado: 4, 7, 11, 20, 30, 39

4, 7, 11, 20, 30, 39 Revancha: 3, 6, 14, 15, 21, 30

3, 6, 14, 15, 21, 30 Desquite: 1, 6, 10, 11, 18, 27

Jubilazo

4, 5, 8, 9, 29, 33

10, 17, 21, 23, 35, 40

8, 21, 22, 25, 37, 40

1, 12, 17, 27, 28, 38

11, 16, 19, 22, 23, 32

Jubilazo 50 años