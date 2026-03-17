Renuncia el jefe de antiterrorismo de EE. UU. con críticas a ofensiva contra Irán: “Iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel”

Joe Kent, hasta ahora director del Centro Nacional de Antiterrorismo, presentó su renuncia este martes tras manifestar su total desacuerdo con las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

Kent, un veterano con 11 despliegues en el extranjero y ex-agente paramilitar de la CIA, instó al presidente Donald Trump a “cambiar de rumbo” en lo que considera una guerra innecesaria que no reporta beneficios al pueblo estadounidense.

Las acusaciones de Kent: “Una mentira”

A través de una carta publicada en su cuenta de X, Kent sostuvo que Irán no representaba un peligro real para el país. Sus puntos principales fueron:

Presión externa: Afirmó que la administración inició el conflicto debido a la presión de Israel y su lobby en EE. UU..

Afirmó que la administración inició el conflicto debido a la presión de y su lobby en EE. UU.. Desinformación: Alegó que funcionarios israelíes y periodistas estadounidenses sembraron falsedades para engañar al presidente y alejarlo de su política de America First .

Alegó que funcionarios israelíes y periodistas estadounidenses sembraron falsedades para engañar al presidente y alejarlo de su política de . Motivación personal: Citó la muerte de su esposa, Shannon Kent, en un atentado en Siria en 2019, asegurando que no puede apoyar el envío de una nueva generación a morir en guerras sin propósito justificado.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, es parte de lo que publicó Kent.

La reacción de Trump y la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no tardó en pronunciarse, minimizando la salida de quien reportaba directamente a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Duro calificativo: Trump señaló que Kent siempre le pareció “débil en materia de seguridad” y celebró su salida debido a su postura sobre Irán.

Trump señaló que Kent siempre le pareció “débil en materia de seguridad” y celebró su salida debido a su postura sobre Irán. Defensa de la Casa Blanca: La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó de “insultante y ridícula” la sugerencia de que Trump fue influenciado por terceros, asegurando que existen pruebas “sólidas y contundentes” de que Irán planeaba atacar primero.

Apoyos y controversias

Pese a las críticas oficiales, el comentarista Tucker Carlson elogió la valentía de Kent, advirtiendo que los sectores “neoconservadores” intentarán destruirlo por abandonar un puesto con acceso a inteligencia de alto nivel, informa BBC.

Cabe recordar que la confirmación de Kent en julio del año pasado fue polémica; sectores demócratas cuestionaron sus vínculos con grupos como los Proud Boys y su negativa a retractarse de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 y los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Su renuncia se suma a una lista de bajas en el gabinete, aunque la rotación de personal en este segundo mandato de Trump sigue siendo menor que en el periodo 2017-2021.