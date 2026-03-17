Renuncia el jefe de antiterrorismo de EE. UU. con críticas a ofensiva contra Irán: “Iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel”
Joe Kent acusó a la administración Trump de iniciar el conflicto por presiones externas y afirmó que Teherán no representaba una “amenaza inminente” para la seguridad nacional.
Joe Kent, hasta ahora director del Centro Nacional de Antiterrorismo, presentó su renuncia este martes tras manifestar su total desacuerdo con las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.
Kent, un veterano con 11 despliegues en el extranjero y ex-agente paramilitar de la CIA, instó al presidente Donald Trump a “cambiar de rumbo” en lo que considera una guerra innecesaria que no reporta beneficios al pueblo estadounidense.
Las acusaciones de Kent: “Una mentira”
A través de una carta publicada en su cuenta de X, Kent sostuvo que Irán no representaba un peligro real para el país. Sus puntos principales fueron:
- Presión externa: Afirmó que la administración inició el conflicto debido a la presión de Israel y su lobby en EE. UU..
- Desinformación: Alegó que funcionarios israelíes y periodistas estadounidenses sembraron falsedades para engañar al presidente y alejarlo de su política de America First.
- Motivación personal: Citó la muerte de su esposa, Shannon Kent, en un atentado en Siria en 2019, asegurando que no puede apoyar el envío de una nueva generación a morir en guerras sin propósito justificado.
“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, es parte de lo que publicó Kent.
La reacción de Trump y la Casa Blanca
El presidente Donald Trump no tardó en pronunciarse, minimizando la salida de quien reportaba directamente a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.
- Duro calificativo: Trump señaló que Kent siempre le pareció “débil en materia de seguridad” y celebró su salida debido a su postura sobre Irán.
- Defensa de la Casa Blanca: La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó de “insultante y ridícula” la sugerencia de que Trump fue influenciado por terceros, asegurando que existen pruebas “sólidas y contundentes” de que Irán planeaba atacar primero.
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Apoyos y controversias
Pese a las críticas oficiales, el comentarista Tucker Carlson elogió la valentía de Kent, advirtiendo que los sectores “neoconservadores” intentarán destruirlo por abandonar un puesto con acceso a inteligencia de alto nivel, informa BBC.
Cabe recordar que la confirmación de Kent en julio del año pasado fue polémica; sectores demócratas cuestionaron sus vínculos con grupos como los Proud Boys y su negativa a retractarse de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 y los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.
Su renuncia se suma a una lista de bajas en el gabinete, aunque la rotación de personal en este segundo mandato de Trump sigue siendo menor que en el periodo 2017-2021.
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