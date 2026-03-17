Dicom y deudas: los errores que pueden salur muy caros (y cómo evitarlos)

DICOM es uno de los conceptos que más inquietud genera entre quienes enfrentan problemas de endeudamiento en Chile. Sin embargo, gran parte de ese temor se basa en ideas erróneas que pueden llevar a decisiones contraproducentes. El tema fue abordado en el programa ADN Te Escucha, donde se analizaron los errores más frecuentes que cometen las personas al enfrentar deudas.

Según cifras del Informe de Deuda Morosa USS–Equifax, a fines de 2025 había cerca de 3,9 millones de personas en situación de morosidad en el país, lo que equivale a más de un cuarto de la población adulta. En ese contexto, la desinformación se transforma en un factor clave que puede profundizar el problema.

Uno de los principales errores es creer que estar en DICOM significa que una persona será embargada de forma automática. La abogada y socia de DefensaDeudores.cl, Tania Olivera, aclaró este punto durante el programa: “Estar en DICOM no significa que me van a embargar. Son cosas total y absolutamente distintas”. Según explicó, el embargo solo ocurre cuando existe una demanda judicial y una orden del tribunal, no por el solo hecho de figurar en un registro comercial.

Otro error habitual es pensar que salir de DICOM equivale a eliminar la deuda. En la práctica, la obligación puede seguir vigente e incluso aumentar por intereses si no se toman medidas a tiempo. Por eso, especialistas recomiendan informarse sobre alternativas legales como la prescripción de la deuda, el abandono del procedimiento o los mecanismos que contempla la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

También se advirtió sobre decisiones impulsivas motivadas por la urgencia o el miedo, como repactar sin entender las condiciones o pedir un nuevo crédito para pagar otro. “Esas acciones rápidas siempre son súper perjudiciales, como por ejemplo repactar o tomar un crédito para pagar otro”, señaló Olivera, advirtiendo que estas prácticas pueden aumentar el nivel de endeudamiento.

En ese escenario, el llamado es a informarse y buscar orientación antes de tomar decisiones. Comprender la diferencia entre estar en DICOM, enfrentar una cobranza extrajudicial o un proceso judicial puede ser clave para evitar errores que terminen encareciendo aún más una situación financiera ya compleja.