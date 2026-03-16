Insólito problema para Gendarmería en Lautaro: visitante intenta ingresar celulares ocultos bajo un peluquín a la cárcel

Durante este lunes, personal de Gendarmería detectó a un visitante que intentaba ingresar dos teléfonos celulares ocultos bajo un peluquín al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lautaro, en la región de La Araucanía.

Según informó Gendarmería regional, el hallazgo se produjo durante los controles de acceso realizados a quienes ingresan a visitar a personas privadas de libertad. Los funcionarios advirtieron la presencia de los dispositivos móviles escondidos bajo una peluca, lo que permitió evitar su ingreso al recinto.

Desde la institución señalaron que el procedimiento se concretó gracias a los protocolos de revisión aplicados por el personal penitenciario. “Gracias al profesionalismo y riguroso trabajo de funcionarios de la Cárcel de Lautaro se incautaron dos dispositivos móviles, los que una visita traía ocultos debajo de una peluca”, indicaron.

De acuerdo con información de Canal 9, el individuo además portaba un cinturón cuya hebilla tenía el escudo de Gendarmería de Chile, elemento que también fue detectado durante el control.

Tras el procedimiento, el visitante fue retenido y posteriormente quedó a disposición de la justicia, mientras se desarrolla la investigación correspondiente para determinar eventuales responsabilidades.