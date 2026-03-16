Directora de talla mundial dio inicio a la temporada del Municipal

El Municipal de Santiago suele inaugurar su temporada con un concierto orquestal a cargo de la agrupación de la casa, la sólida Filarmónica de Santiago. Y en este 2026, se trató de una partida que quedará como un hito difícil de olvidar para quienes estuvieron presentes.

La directora ucraniana Oksana Lyniv, quien ha conseguido un alto sitial en los principales circuitos de Europa, aterrizó en nuestro país para hacerse cargo de un poderoso comienzo de temporada, en que la excelencia musical destiló en cada segundo.

Loable además que el primer espacio lo ocupara música que no solemos escuchar en Chile, en este caso, una pieza de la compositora ucraniana Bohdana Frolyak (nacida en 1968). Titulada ‘Let There Be Light’, y escrita hace tan solo tres años, es una sentida respuesta de la artista frente a la agresión rusa en su país.

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Desde el gesto inicial de Lyniv fue evidente que se trata de una directora que suele trabajar con orquestas de alto nivel. Y eso sirvió para convencer a la audiencia de las virtudes de la partitura de su compatriota, que transita por momentos de opacidad hasta el más rico y vívido color, manejando magistralmente tensión y reposo. Hace mucho que la Filarmónica no sonaba tan inspirada.

Alberto Diaz Ampliar

Luego, un clásico de todos los tiempos, el Concierto para Violín Op.35 de Pyotr Ilich Tchaikovsky. El solista fue Andrii Murza, quien dio vida a una interpretación llena de vida, y en que la orquesta fue un fiel aliado. Todo un envidiable balance en que probablemente el momento más logrado fue el movimiento central. Un bis del violinista era inevitable, y Murza sorprendió con una impecable ‘Sarabanda’, de la Partita No.2 de Bach.

La sinergia entre Lyniv y la Filarmónica se mantuvo intacta para el broche dorado. Es emocionante que el legado de Anton Bruckner (1824-1896), antes tan esquivo en nuestro medio, está siendo revalorizado por nuestras orquestas. La expresiva Cuarta Sinfonía se mostró en todo su esplendor, bajo un enfoque en que la directora aplicó tiempos ligeros, y encadenó todo el material prístinamente,

Ahora la batuta pasa a manos del recién asumido director titular, Paolo Bortolameolli, para los próximos conciertos, donde destaca la primera interpretación en Chile de la Sinfonía No.4 de Dmitri Shostakovich (20 y 21 de marzo).