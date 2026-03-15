Martín Anselmi fue uno de los principales candidatos para asumir la banca de Universidad de Chile a fines del 2025. Sin embargo, la dirigencia de Azul Azul terminó inclinándose por Francisco Meneghini, quien fue despedido tras sumar solo una victoria en siete partidos oficiales en el arranque de la temporada 2026.

A meses de su fallida llegada al CDA, el extécnico de Unión La Calera atraviesa un complejo momento al mando de Botafogo, elenco al que arribó recién este año, y donde ya está en la cuerda floja.

El pasado martes, el “Fogao” quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores a manos de Barcelona de Ecuador, y este sábado volvió a sufrir un duro golpe al caer por 3-0 como local ante Flamengo, en la sexta fecha del Brasileirao.

Tras la nueva derrota, Anselmi protagonizó una tensa conferencia de prensa, donde se mostró visiblemente molesto y dejó una llamativa reflexión. “Hoy, explicar no tiene sentido, porque por más que yo explique, perdimos, entonces hoy yo soy un burro”, afirmó.

Y continuó: “Sé cómo se siente la gente. Créanme, lo sé. Yo también fui hincha, también insulté, también critiqué. Viajé kilómetros para apoyar a mi equipo. Así que sé cómo se sienten hoy. Nada de lo que diga cambiará ese sentimiento, no se puede juzgar".

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando un periodista le mencionó que Botafogo se encuentra en zona de descenso. La reacción del técnico fue inmediata: “Tenemos dos partidos menos, pero mencionas la palabra para meterle. No vas a entrar conmigo en esa tampoco. No me vas a encontrar ahí. Ni tú ni ningún periodista".