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FOTOS + VIDEOS. “Escudo Fronterizo”: maquinaria ya se encuentra desplegada en la frontera de Chile-Perú para iniciar trabajos

La iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Kast pretende construir con zanjas, muros, además de vigilancia tecnológica para reforzar el control migratorio.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

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Maquinaria pesada comenzó a desplegarse en la frontera entre Chile y Perú para dar inicio a los trabajos del plan “Escudo Fronterizo”, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast que busca reforzar el control migratorio y la seguridad en los pasos limítrofes del norte del país.

Las primeras labores se concentrarán en sectores considerados críticos por el alto flujo migratorio. En el lugar ya se observan retroexcavadoras preparando el terreno para la construcción de zanjas y otras estructuras de seguridad que forman parte del proyecto.

Según explicó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras comenzarán formalmente durante los próximos días. El secretario de Estado detalló que “los trabajos se iniciarán entre el lunes y el martes”, dando el puntapié inicial a una serie de medidas físicas y tecnológicas para reforzar el control en la zona.

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Zanjas, muros y vigilancia tecnológica en la frontera norte

El plan contempla la construcción de zanjas de aproximadamente tres metros de profundidad en puntos considerados estratégicos, especialmente en zonas donde se ha detectado un mayor tránsito irregular. La finalidad es impedir el acceso de vehículos y evitar el paso de caravanas por rutas no habilitadas.

Además, el proyecto incluye la instalación de muros de seguridad de hasta cinco metros de altura en determinados sectores. De acuerdo con lo señalado por el ministro Claudio Alvarado, estas estructuras se basan en modelos utilizados en otros países para fortalecer la vigilancia fronteriza.

Las barreras físicas estarán acompañadas por un sistema de monitoreo que incluirá sensores de movimiento, vigilancia aérea y tecnología de detección remota. A ello se sumará la instalación de cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos para supervisar el movimiento en áreas de difícil acceso.

El plan también contempla patrullajes permanentes en la zona por parte de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, además de monitoreo mediante drones para detectar desplazamientos en sectores alejados o de baja visibilidad.

Según fuentes de Palacio, el presidente José Antonio Kast viajará este lunes hasta la frontera de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, para supervisar personalmente el inicio de los trabajos del denominado “Escudo Fronterizo”.

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