VIDEO. ¿Volverá a Viña? Sergio Lagos habla sobre su posible retorno a la animación del festival
El conductor de radio Rock & Pop conversó con ADN.cl en Lollapalooza Chile 2026 sobre su paso por el Festival de Viña del Mar y se sinceró por un posible retorno al certamen de la ciudad jardín. Además, también entregó detalles exclusivos de su llegada a la conducción del programa “Órbita Rock & Pop”.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.