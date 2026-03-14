Muere Phil Campbell a los 64 años, histórico guitarrista de Motörhead y figura clave del speed metal

El mundo del metal internacional está de luto. Este sábado se confirmó la muerte de Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead, quien falleció a los 64 años tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de una compleja cirugía.

La noticia fue comunicada por su banda actual, Phil Campbell and The Bastard Sons, agrupación que el músico formó en 2016 junto a sus hijos Dane, Todd y Tyla, luego del fin de Motörhead tras el fallecimiento de Lemmy Kilmister en 2015.

En redes sociales, la familia del guitarrista compartió un emotivo mensaje recordando su vida personal y legado musical.

El legado del guitarrista que marcó la historia de Motörhead

En el comunicado difundido públicamente, sus cercanos destacaron el rol que cumplió tanto dentro como fuera del escenario. En el texto señalaron que “Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un orgulloso y cariñoso abuelo, conocido con cariño como ‘Bampi’. Fue profundamente amado por todos los que lo conocieron y lo echaremos inmensamente de menos”.

La declaración también subrayó la huella que deja en la música: “Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre. Pedimos amablemente que se respete la privacidad de nuestra familia durante este momento increíblemente difícil”.

Originario de Gales, Campbell fue uno de los músicos más emblemáticos de Motörhead, banda considerada pionera del speed metal. Se integró al grupo en 1984 y permaneció durante más de tres décadas, convirtiéndose en el integrante con mayor permanencia después de su fundador, Lemmy Kilmister.

Durante sus 31 años en la agrupación participó en 16 discos de estudio, entre los que destacan “Orgasmatron”, “1916”, “Bastards”, “Motorizer” y “Bad Magic”, este último lanzado en 2015, poco antes del fallecimiento de Lemmy y del cierre definitivo de la banda.

Incluso tras el fin de Motörhead, el guitarrista continuó activo en la música. En 2019 publicó su primer disco solista, “Old Lions Still Roar”, que contó con colaboraciones de figuras como Rob Halford, Dee Snider y Alice Cooper. Más recientemente, en 2023, su banda Phil Campbell and The Bastard Sons lanzó el álbum “Kings Of The Asylum”.

En entrevistas, el propio Campbell solía recordar con admiración a su ex compañero de banda, señalando que “siente que nunca habrá nadie como él”, en referencia al irrepetible líder de Motörhead.