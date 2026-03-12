“Toda la ropa estará a $4.990 el kilo”: conocida tienda anuncia liquidación por cierre del local / Getty Images

“Comenzamos la última semana con nuestra tienda abierta”, publicó Lunatikas con Stylo a través de sus redes sociales, para dar a conocer a sus seguidores sobre el cierre definitivo de su local.

Es por ello, que desde la tienda anunciaron la liquidación final de todas las prendas y productos mediante la modalidad de venta por kilo.

A través de un video publicado en redes sociales, la tienda mencionó que el valor por kilo de las prendas será de $4.990 y estará vigente durante toda esta semana.

“Han sido años hermosos, y queremos cerrar esta etapa como más nos gusta... compartiendo con ustedes. Desde hoy lunes hasta el 15 de marzo, toda la ropa estará a solo $4.990 el kilo. Ven a visitarnos en estos últimos días y sé parte de este cierre lleno de historia”, informaron.

¿Dónde está ubicado el local?

La tienda Lunatikas con Stylo está ubicada en Franklin 809, en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

En tanto, quienes deseen asistir a la liquidación presencialmente, pueden hacerlo desde lunes a sábado desde las 10:30 horas hasta las 18:00 horas. En tanto, los domingos está abierta entre las 10:30 horas y las 16:00 horas.

Cabe recordar que la liquidación estará vigente hasta este domingo 15 de marzo. No obstante, desde Lunatikas con Stylo informaron que la tienda “continúa... ahora online”.