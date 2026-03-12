Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5398 del jueves 12 de marzo / AILEN DÍAZ

Este jueves 12 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5398 contó con un pozo total de $4.500 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

Loto: $1.600 millones

$1.600 millones Recargado: $660 millones

$660 millones Revancha: $510 millones

$510 millones Desquite: $170 millones

$170 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5398 del Loto

Loto: 4, 16, 23, 25, 26, 35

4, 16, 23, 25, 26, 35 Comodín: 21

Multiplicador: 7

Recargado: 5, 6, 17, 23, 24, 31

5, 6, 17, 23, 24, 31 Revancha: 16, 28, 31, 34, 37, 41

16, 28, 31, 34, 37, 41 Desquite: 1, 9, 13, 16, 28, 33

Jubilazo

1, 7, 16, 25, 34, 36

2, 10, 11, 29, 32, 36

10, 11, 15, 18, 37, 39

9, 14, 25, 27, 32, 40

13, 20, 25, 33, 34, 40

Jubilazo 50 años