Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5398 del jueves 12 de marzo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.500 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5398 del jueves 12 de marzo

AILEN DÍAZ

Este jueves 12 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5398 contó con un pozo total de $4.500 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

  • Loto: $1.600 millones
  • Recargado: $660 millones
  • Revancha: $510 millones
  • Desquite: $170 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5398 del Loto

  • Loto: 4, 16, 23, 25, 26, 35
  • Comodín: 21
  • Multiplicador: 7
  • Recargado: 5, 6, 17, 23, 24, 31
  • Revancha: 16, 28, 31, 34, 37, 41
  • Desquite: 1, 9, 13, 16, 28, 33

Jubilazo

  • 1, 7, 16, 25, 34, 36
  • 2, 10, 11, 29, 32, 36
  • 10, 11, 15, 18, 37, 39
  • 9, 14, 25, 27, 32, 40
  • 13, 20, 25, 33, 34, 40

Jubilazo 50 años

  • 1, 12, 21, 23, 24, 29

