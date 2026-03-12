Plantel completo de la Billie Jean King Cup competirá en los dos torneos M15 de tenis que se disputarán en Santiago / Federación de Tenis de Chile

Durante las últimas horas, la Federación de Tenis de Chile oficializó la nómina de jugadoras que disputarán la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup, el símil de la Copa Davis para el tenis femenino.

Paulina Sepúlveda, la capitana nacional, ratificó la citación de Antonia Vergara (423° WTA), Fernanda Labraña (463°), Jimar Gerald (762°) y Camila Rodero (1400°).

Antes de emprender el viaje para la disputa del torneo entre el 8 y 11 de abril en el Complejo de Raquetas de Ibagué, Colombia, todas las jugadoras tendrán un interesante apretón en casa.

Esto pues todas ellas jugarán dos torneos del LP Open Series by IND, reeditando los dos campeonatos que se desarrollaron el año pasado, donde Antonia Vergara fue campeona en ambas instancias.

A contar del 16 de marzo, el Parque Deportivo Estadio Nacional albergará dos semanas consecutivas de tenis, con eventos W15 donde las tenistas nacionales buscarán sumar rodaje con miras a la Billie Jean King Cup.