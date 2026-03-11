La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile eligió como su nuevo presidente al diputado Jorge Alessandri, luego de imponerse con 78 votosfrente a la candidatura de Pamela Jiles (75).

El resultado estuvo marcado por quiebres en acuerdos políticos previos. Los diputados Cristián Contreras (PDG), Felipe Camaño (IND DC) y Jaime Mulet (PRVS) se desmarcaron del pacto que respaldaba a Pamela Jiles, lo que fue clave en el resultado final de la elección.

Juan Espinoza, desde el lugar de los hechos, señaló para Radio ADN que circula el rumor de ofrecimientos a los diputados que se descolgaron del acuerdo. En el caso de Camaño, el democratacristiano quedó como vicepresidente de la Cámara.

A esto se sumó la decisión del Diputado Cristián Contreras (conocido como “Dr. Files”) del Partido de la Gente, quien no respetó el acuerdo de su bancada. En lugar de votar por Jiles, marcó preferencia por el diputado Juan Marcelo Valenzuela. Posteriorirmente, confirmó que no se trató de un error.

Estos movimientos fueron determinantes para impedir que la diputada del PDG avanzara a una eventual segunda vuelta frente a Alessandri en la definición de la presidencia de la Cámara.

“Devolverle la seriedad y el respeto a las instituciones”

En su primer discurso tras asumir el cargo, el legislador de la Unión Demócrata Independiente planteó que uno de los desafíos será recuperar la credibilidad de las instituciones. Afirmó que el trabajo del nuevo período debe apuntar a “devolverle la seriedad y el respeto a las instituciones del Estado, partiendo por la Cámara de Diputados”.

La elección de la nueva mesa de la Cámara se produce pocas horas antes de la ceremonia de transmisión del mando presidencial, donde el presidente saliente Gabriel Boric entregará el cargo al mandatario electo José Antonio Kast.

En paralelo, también quedó definida la mesa del Senado, que será encabezada por la senadora Paulina Núñez, configurando así la nueva conducción del Congreso Nacional de Chile para el inicio del próximo período político.