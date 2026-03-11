Cuestionan acción de diputado durante el cambio de mando presidencial por selfie con Milei

Una escena breve, pero suficiente para instalar debate, se robó parte de la atención durante el cambio de mando presidencial realizado este miércoles en el Congreso Nacional.

En medio de la ceremonia en que Gabriel Boric traspasó el mando a José Antonio Kast, las cámaras captaron al diputado Javier Olivares acercándose al Presidente de Argentina, Javier Milei, para sacarse una selfie.

El momento ocurrió en los minutos previos a la investidura oficial del nuevo mandatario chileno. Mientras distintos canales seguían la llegada y presencia de autoridades extranjeras, Milei apareció varias veces en pantalla por tratarse de una de las figuras internacionales más observadas de la jornada.

Fue en ese contexto cuando Olivares, parlamentario electo, aprovechó la instancia, sacó su iPhone para intentar registrar una foto con el líder trasandino.

La imagen no tardó en circular y rápidamente abrió reacciones en plataformas digitales. “Patéticos todos, estar pidiéndole fotos a Milei”, fue uno de los comentarios “moderados” sobre el hecho.