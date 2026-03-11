;

Cuestionan acción de diputado durante el cambio de mando presidencial por selfie con Milei

Los trolls de internet atacaron con todo en X.

Javier Méndez

Cuestionan acción de diputado durante el cambio de mando presidencial por selfie con Milei

Una escena breve, pero suficiente para instalar debate, se robó parte de la atención durante el cambio de mando presidencial realizado este miércoles en el Congreso Nacional.

En medio de la ceremonia en que Gabriel Boric traspasó el mando a José Antonio Kast, las cámaras captaron al diputado Javier Olivares acercándose al Presidente de Argentina, Javier Milei, para sacarse una selfie.

Revisa también:

ADN

El momento ocurrió en los minutos previos a la investidura oficial del nuevo mandatario chileno. Mientras distintos canales seguían la llegada y presencia de autoridades extranjeras, Milei apareció varias veces en pantalla por tratarse de una de las figuras internacionales más observadas de la jornada.

Fue en ese contexto cuando Olivares, parlamentario electo, aprovechó la instancia, sacó su iPhone para intentar registrar una foto con el líder trasandino.

La imagen no tardó en circular y rápidamente abrió reacciones en plataformas digitales. “Patéticos todos, estar pidiéndole fotos a Milei”, fue uno de los comentarios “moderados” sobre el hecho.

ADN

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad