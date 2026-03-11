;

VIDEO. Lo manejó él mismo: este es el auto de origen chino que usó Gabriel Boric tras salir del Congreso

El ahora exmandatario fue visto manejando un vehículo tras el cambio de mando presidencial.

Sebastián Escares

Lo manejó él mismo: este es el auto de origen chino que usó Gabriel Boric tras salir del Congreso

A eso del mediodía de este miércoles 11 de marzo, se llevó a cabo el cambio de mando presidencial en donde el ahora expresidente Gabriel Boric le entregó la banda presidencial al mandatario José Antonio Kast en el Congreso Nacional.

Tras haber realizado el acto republicano, Gabriel Boric salió del Congreso como un ciudadano más y lo hizo manejando un auto.

Boric se sacó su chaqueta, se subió al vehículo junto a su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta, se sentó en el lado del asiento del conductor y se fue manejando rumbo a Santiago.

Este es el auto en que se fue manejando Gabriel Boric tras el cambio de mando

El vehículo que condujo el exmandatario se trata de un automóvil de origen chino marca GAC, modelo GS3 Power, de color negro.

Dicho vehículo ronda aproximadamente entre los $10 millones y los $14 millones, dependiendo de la versión que sea el modelo.

A continuación, una imagen referencial del modelo:

ADN

Callegari Automotriz - Imagen referencial

El momento en el que salió manejando desde el Congreso Nacional fue registrado en un video y compartido a través de redes sociales.

