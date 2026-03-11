Kast y carabinero baleado en Puerto Varas: “El que ataca a un carabinero ataca a Chile... esto va a cambiar”

En la antesala del cambio de mando, el Presidente electo José Antonio Kast reaccionó con dureza al ataque armado contra un funcionario de Carabineros de Chile en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

El episodio, que mantiene al uniformado en condición crítica, volvió a instalar el debate sobre seguridad y persecución penal, en un momento de alta visibilidad política por el traspaso presidencial.

Kast calificó el hecho como inaceptable y enfatizó la gravedad de que el blanco haya sido un carabinero en servicio. “No podemos dejar pasar una situación grave. Un ataque a un carabinero de Chile en la comuna de Puerto Varas, que, cumpliendo sus funciones le dispararon a mansalva”, sostuvo, marcando un tono de “línea dura” frente a quienes atenten contra policías.

“El que ataca a un carabinero ataca a Chile... esto va a cambiar”

En su declaración, Kast se refirió directamente al estado del carabinero Javier Figueroa y a su entorno familiar, subrayando el impacto humano de la agresión. “Hoy día el carabinero Javier Figueroa se debata entre la vida y la muerte, una situación muy dramática. Él tiene un hijo, es casado también con una funcionaria de carabineros”, dijo, añadiendo que, pese al contexto de cambio de mando, sus “oraciones y pensamientos” estaban puestos en la recuperación del uniformado.

Luego, el Presidente electo vinculó el ataque a una afectación colectiva y a un quiebre simbólico: “Cuando atacan un carabinero nos atacan a todos nosotros, y aquí va a haber un antes y un después”. En esa línea, endureció su mensaje: “El que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros”, anticipando un foco prioritario en seguridad.

Kast cerró con una promesa explícita de persecución y sanción, subrayando que no habrá ambigüedades en la respuesta institucional. “Esto va a cambiar porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley”, afirmó. Y remató: “Y en eso que nadie se equivoque, sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponda a un gobierno, a un Estado de derecho, esto va a cambiar”.

Por ahora, se espera información actualizada sobre la evolución médica del carabinero y los avances investigativos para dar con los responsables del ataque.