“Estamos obligados a ubicar a estos delincuentes”: general Araya tras ataque a carabinero en Puerto Varas

Carabineros actualizó el estado de salud del funcionario de la Primera Comisaría de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, quien resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 06:00 horas en la intersección de San Francisco con Línea Férrea, en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein, en la comuna de Puerto Varas.

Luego del atentado, el carabinero fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En ese contexto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el funcionario mantiene activada cardiaca, sin embargo, presenta muerte cerebral.

“La situación que se nos comunicó es que actualmente se encuentra con muerte cerebral, pero aún mantiene actividad cardíaca. Por lo tanto, está internado en la UCI del Hospital Regional de Puerto Montt”, señaló.

La autoridad también agregó que “estamos obligados a ubicar a estos delincuentes, a estos criminales que no dudaron en disparar contra un funcionario que se encontraba cumpliendo una labor preventiva a requerimiento de la ciudadanía”.

De acuerdo con la información entregada, la Fiscalía instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones, que ya trabaja en el caso junto a equipos especializados para identificar y detener a los autores del ataque. Hasta ahora no se reportan personas detenidas.

En tanto, el general Araya confirmó que se trasladará a Puerto Montt para acompañar a la familia del funcionario.