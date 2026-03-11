;

“Es un perseguido político”: Flávio Bolsonaro defiende a su padre en su llegada al cambio de mando presidencial

La asistencia del hijo de Jair Bolsonaro tensionó el escenario. Desde las afueras del Congreso, el senador aseguró que trabajarán para liberar a su padre de su actual situación judicial y cuestionó la legitimidad de las Naciones Unidas.

Mario Vergara

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre, llegó ayer a nuestro país para participar del cambio de mando presidencial.

Consultado en las afueras del Congreso Nacional sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría General de la ONU, el hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que “infelizmente la ONU dejó de tener legitimidad hace mucho tiempo, se muestra con mucha contaminación ideológica y creo que los países tienen que tener sus relaciones directamente con bloque más organizados para velar por los intereses de sus pueblos”.

El senador también realizó una defensa de su padre, asegurando que “es un perseguido político. Él es muy fuerte, está con una mentalidad muy fuerte, muy consciente de lo que está pasando en Brasil y en el mundo”.

“Nosotros vamos a trabajar para sacarlo de esta situación lo antes posible, se va a hacer justicia por el presidente Bolsonaro y lo vamos a sacar de esto lo antes posible de esta situación”, finalizó.

Tras conocerse que Flávio Bolsonaro asistirá a la ceremonia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su viaje a Chile, desatando críticas por el impasse diplomático.

