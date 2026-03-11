;

Beca “Impulso Femenino 2026” busca apoyar la equidad de género en la educación superior: lo que debes saber

La Universidad Autónoma lanzó estos beneficios para mujeres que cursen diplomados y magíster.

En el marco del compromiso con la equidad de género y el fomento del desarrollo profesional de las mujeres, la Universidad Autónoma de Chile ha lanzado la Beca “Impulso Femenino 2026”, una iniciativa que ofrece 5 becas de diplomado y 2 becas de magíster con 100% de cobertura en el arancel dirigidas exclusivamente a mujeres profesionales.

Esta instancia estará disponible hasta el 23 de marzo, reafirmando el rol activo de la institución en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La Vicerrectora de Aseguramiento de Calidad de la Universidad Autónoma de Chile, Francisca Gómez Gajardo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar en la reducción de la brecha de género en el ámbito profesional: “Si bien en los últimos años se han producido importantes avances en igualdad de género, a nivel global, está lejos de ser una realidad.

Según el VII Reporte de Indicadores de género en las empresas en Chile entregado por el Ministerio de Hacienda, la participación femenina en cargos directivos solo alcanza un 17% en Chile.

El estudio referenciado por la Vicerrectora Francisca Gómez, evidencia la urgencia de tomar acciones concretas para acortar las desigualdades existentes

El desafío entonces está en abrir oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de habilidades para mujeres para que puedan avanzar en sus carreras en igualdad de oportunidades. En este contexto es que la Universidad Autónoma busca ser un aporte en esta materia, permitiendoel desarrollo de sus carreras para perfeccionarse y mejorar sus trayectorias laborales”.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas institucionales de la Universidad Autónoma de Chile orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Con un enfoque en la formación continua y el perfeccionamiento profesional, la Universidad Autónoma busca contribuir al desarrollo integral de las mujeres, apoyándolas en cada etapa de sus carreras y, al mismo tiempo, fortaleciendo el capital humano y profesional del país.

Las interesadas en postular a la Beca “Impulso Femenino” pueden obtener más información a través del sitio web oficial de la Universidad Autónoma de Chile (postgrados.uautonoma.cl). Esta es una oportunidad invaluable para acceder a una educación de calidad, sin barreras económicas, y avanzar hacia un futuro profesional con mayores oportunidades y desafíos.

