Tras casi 2 semanas: ¿Cuántas personas han muerto tras los ataques de EE.UU., Israel e Irán?

A 11 días del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán (comenzada el 28 de febrero), el conflicto ya dejó cientos de víctimas en distintos puntos de Medio Oriente y arrastró a países del Golfo que albergan bases y personal estadounidense.

Un recuento basado en cifras reportadas por gobiernos y sin verificación independiente, detalla los fallecidos por país y muestra que la mayor parte se concentra en territorio iraní.

La cifra más alta es la de Irán, donde, al menos, 1.270 personas han muerto. En el mismo balance se menciona que el ejército iraní afirmó que al menos 104 personas murieron tras el hundimiento de un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka por un submarino estadounidense, y que esas muertes no estarían incluidas en el total informado por la Media Luna Roja.

Irán concentra las víctimas y el Golfo suma muertos por ataques

En Líbano, el Ministerio de Salud reporta al menos 486 fallecidos por ataques israelíes, mientras que en Irak se contabilizan 15 muertos de acuerdo con fuentes policiales y sanitarias citadas por Reuters.

En Israel, el ejército informó dos soldados muertos en el sur del Líbano y el servicio de emergencias Magen David Adom reportó 11 civiles fallecidos, incluyendo nueve víctimas por un impacto de misil iraní en Beit Shemesh el 1 de marzo. En Estados Unidos, el ejército dijo que siete militares han muerto en operaciones vinculadas a la guerra.

El recuento también incorpora a otros países alcanzados por la escalada: Siria reporta cuatro muertos por un misil iraní en Sweida (28 de febrero); Emiratos Árabes Unidos, seis fallecidos en ataques iraníes; Arabia Saudita, dos muertos por un proyectil en Al-Kharj; Baréin, dos fallecidos en ataques separados; Kuwait reporta dos civiles muertos (incluido un niño) y además cuatro funcionarios fallecidos en servicio (dos policías y dos militares); y Omán, un muerto tras el impacto de un proyectil en un petrolero frente a Mascate.

De esta forma, más de 2.000 personas han muerto en solo 11 días, y no hay duda de que la cifra seguirá al alza.