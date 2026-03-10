“Les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”: Netanyahu reafirma ofensiva de Israel contra Irán

“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Lo anterior tuvo lugar durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario, Haim Katz, el lunes por la noche, según lo informado por un comunicado publicado este martes.

“Ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel” en la región, aseguró el mandatario.

Israel defiende, desde el inicio de su ofensiva junto a EE.UU. contra Irán, que desmantelar el régimen de los ayatolás es uno de sus objetivos, junto a minar las capacidades de misiles balísticos y nucleares iraníes.

La oleada inicial de bombardeos de la guerra causó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, recientemente sustituido por su hijo Mojtaba en el cargo.

Más de 1.100 civiles iraníes muertos

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, aliado clave de Israel y Netanyahu en esta guerra, declaró al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que las fuerzas del régimen de Irán se encuentran muy reducidas con la ofensiva en su contra.

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes a Trump que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra”, que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto y que serán ellos quienes decidirán el “fin de la guerra”.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró el domingo los bombardeos conjuntos con EE. UU. han matado a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada.