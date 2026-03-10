;

“Les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”: Netanyahu reafirma ofensiva de Israel contra Irán

El primer ministro israelí asegurí que la ofensiva militar está debilitando el liderazgo clerical iraní.

Pablo Castillo

(Photo by ilia yefimovich / AFP via Getty Images)

(Photo by ilia yefimovich / AFP via Getty Images) / ILIA YEFIMOVICH

“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Lo anterior tuvo lugar durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario, Haim Katz, el lunes por la noche, según lo informado por un comunicado publicado este martes.

Revisa también:

ADN

“Ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel” en la región, aseguró el mandatario.

Israel defiende, desde el inicio de su ofensiva junto a EE.UU. contra Irán, que desmantelar el régimen de los ayatolás es uno de sus objetivos, junto a minar las capacidades de misiles balísticos y nucleares iraníes.

La oleada inicial de bombardeos de la guerra causó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, recientemente sustituido por su hijo Mojtaba en el cargo.

ADN

Palm Beach, Florida. (Photo by Jim WATSON / AFP via Getty Images) / JIM WATSON

Más de 1.100 civiles iraníes muertos

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, aliado clave de Israel y Netanyahu en esta guerra, declaró al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que las fuerzas del régimen de Irán se encuentran muy reducidas con la ofensiva en su contra.

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes a Trump que sus misiles son “ahora más potentes que al inicio de la guerra”, que tiene la capacidad de “expandir” el conflicto y que serán ellos quienes decidirán el “fin de la guerra”.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró el domingo los bombardeos conjuntos con EE. UU. han matado a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad