Sismólogo Marcelo Lagos advierte sobre gran sismo en zona central de Chile: “Es altamente probable que venga un terremoto muy grande”

La segunda temporada del podcast Tecnociencia comenzó con un episodio dedicado a uno de los fenómenos que más marcan la vida en Chile: los terremotos.

En conversación con la periodista científica Andrea Obaid, el geógrafo y académico de la Pontificia Universidad Católica, Marcelo Lagos, abordó los desafíos científicos para anticipar estos eventos y las debilidades del país en materia de prevención.

Uno de los puntos centrales del capítulo es la imposibilidad actual de predecir los sismos. Lagos fue claro al señalar que aún no existe una metodología capaz de anticiparlos con precisión. “Hoy día no. Pero, probablemente cuando estemos enterrados, sí”, afirmó.

El académico explicó que el fenómeno depende de múltiples variables y que todavía no es posible determinar con exactitud “dónde, cuándo, a qué profundidad, qué coordenadas geográficas o la magnitud”, lo que convierte su predicción en “un desafío gigantesco para la ciencia”.

“Se está acumulando demasiada energía”

Pese a ello, la investigación científica sí permite identificar zonas donde se acumula energía sísmica. Según detalló, los datos satelitales y geodésicos permiten observar cómo se deforman las placas tectónicas y detectar espacios donde se concentra tensión.

“Hay ciertos espacios donde se está acumulando demasiada energía”, señaló, advirtiendo que eso implica que “es altamente probable que en cualquier segundo venga un terremoto muy grande”.

Entre las áreas más sensibles mencionó el sur de Iquique y la zona central del país, donde se concentra gran parte de la población y la infraestructura crítica. “Desde 1730 que nos ocurre un evento importante, grande en la zona central de Chile y ya han pasado casi tres siglos”, subrayó.

“Miramos para allá, miramos para acá (…) esa ilusión de invulnerabilidad que nos permite seguir con nuestras vidas”, explicó, aunque advirtió que un gran terremoto en la zona central podría tener consecuencias especialmente complejas por la concentración de personas y decisiones políticas en el área.

Críticas al Estado

En el capítulo, el geógrafo además cuestionó la gestión del riesgo en el país y la lentitud de las reformas institucionales. Recordó que el paso de la Onemi a Senapred “se demoró más de una década”, lo que —a su juicio— revela la velocidad con que se priorizan los temas relevantes en la política pública.

También criticó decisiones de planificación territorial como la reconstrucción de Chaitén cerca del volcán que hizo erupción en 2008. “En la práctica el Estado te está dando el mensaje permanentemente de que se puede vivir con el peligro”, afirmó, advirtiendo que cuando ocurre un desastre “nadie es responsable”.

El capítulo ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia inició su segunda temporada explorando cómo la ciencia ayuda a comprender los fenómenos naturales que marcan la realidad del país.