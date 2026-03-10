;

Rey Felipe VI llega a Chile para el cambio de mando: se reunirá con Kast y Boric

El monarca aterrizó en Santiago la mañana de este martes y sostendrá encuentros con el presidente electo y el actual mandatario antes de la ceremonia en el Congreso.

Nelson Quiroz

Medelise Jensen

El rey Felipe VI llega a Chile para asistir al cambio de mando presidencial

El rey Felipe VI llega a Chile para asistir al cambio de mando presidencial

05:29

La mañana de este martes arribó a Chile el rey de España, Felipe VI, quien participará en las actividades oficiales del cambio de mando presidencial del 11 de marzo.

El monarca aterrizó cerca de las 09:47 horas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, tras un vuelo que presentó un retraso respecto al horario inicialmente previsto.

A su llegada a la losa del terminal aéreo, el jefe de Estado español fue recibido por el canciller chileno Alberto van Klaveren y por un escuadrón de la Fuerza Aérea de Chile, que le rindió los honores protocolares correspondientes antes de trasladarse a sus actividades oficiales en la capital.

La presencia de Felipe VI en Santiago marca su decimonovena participación en ceremonias de cambio de mando en América Latina, reafirmando la tradición diplomática de la monarquía española de asistir a estos traspasos presidenciales en la región.

Durante esta jornada, el monarca tiene contemplado sostener una reunión bilateral con el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Cousiño, encuentro programado para el mediodía y que se extendería por cerca de dos horas. Más tarde, alrededor de las 15:30 horas, el rey también visitará Palacio de La Moneda para reunirse con el actual mandatario Gabriel Boric.

Felipe VI llegó acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo. En tanto, el canciller español José Manuel Albares no viajó a Chile debido a la evolución de la crisis en Medio Oriente, desde donde continúa coordinando labores diplomáticas y de evacuación de ciudadanos españoles.

Tras participar en la ceremonia de traspaso presidencial en el Congreso Nacional de Chile, el monarca continuará su agenda internacional con un viaje a Bolivia, donde sostendrá nuevas actividades diplomáticas.

La llegada de Felipe VI forma parte de una serie de visitas de líderes extranjeros que asistirán al cambio de mando en Chile, entre ellos los presidentes de Daniel Noboa, José Raúl Mulino y Luis Abinader, quienes también arribarán al país durante la jornada.

