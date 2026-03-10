;

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5397 del martes 10 de marzo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.350 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Este marzo 10 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta ocasión, el sorteo número 5397 contempló un pozo total de $4.350 millones de pesos. monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

  • Loto: $1.500 millones
  • Recargado: $630 millones
  • Revancha: $500 millones
  • Desquite: $160 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5397 del Loto

  • Loto: 35, 15, 25, 28, 32, 12
  • Comodín: 9
  • Multiplicador: 4
  • Recargado: 35, 40, 2, 28, 26, 32
  • Revancha: 19, 13, 4, 29, 3, 41
  • Desquite: 3, 14, 1, 11, 6, 32

Jubilazo

  • 35, 34, 32, 31, 24, 25
  • 9, 5, 35, 34, 23, 31
  • 3, 14, 28, 25, 17, 16
  • 38, 39, 24, 6, 8, 12
  • 2, 37, 33, 23, 35, 28

Jubilazo 50 años

  • 41, 1, 11, 26, 25, 13

