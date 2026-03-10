Orgullo chileno: Billboard incluye a 4 bandas de Chile entre las 50 mejores del rock en español

El medio especializado Billboard publicó un ranking con las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, donde cuatro agrupaciones chilenas lograron ubicarse entre los grupos más influyentes del género.

La selección fue elaborada por los editores del medio considerando a las bandas que han marcado el desarrollo del rock en español desde que este estilo se consolidó como una parte central de la cultura musical hispanohablante.

Concretamente, en el listado aparecen referentes latinoamericanos como Soda Stereo, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Los Rodríguez y Bersuit Vergarabat.

Los Bunkers

Entre los representantes chilenos aparece Los Bunkers, que se ubicó en el puesto 34 del ranking . El medio destacó que la banda de Concepción se consolidó como un referente del rock latino con un sonido contemporáneo influenciado por el pop y el rock de los años 60.

En la reseña también se mencionan álbumes como Vida de Perros (2005), Música Libre (2010) y La Velocidad de la Luz (2013), además de canciones como “Llueve sobre la ciudad”, “Bailando solo” y “Si estás pensando mal de mí”. Asimismo, recordaron que el grupo anunció su regreso en 2022, retomando presentaciones y nuevos lanzamientos.

La Ley

Más arriba en el listado figura La Ley, en el lugar 26 . El medio resaltó el impacto internacional de la banda y su estilo de rock alternativo y pop rock, que les permitió alcanzar reconocimiento global y convertirse en la primera banda chilena en obtener un premio Grammy.

También se recordaron canciones emblemáticas como “El Duelo”, “Mentira”, “Día cero” y “Aquí”, además del disco Invisible (1995) y su MTV Unplugged (2001).

Los Jaivas

El ranking también incluyó a Los Jaivas, ubicados en el puesto 18. El sitio destacó la extensa trayectoria del grupo y su propuesta musical que fusiona rock con instrumentos tradicionales andinos, como la zampoña y el charango.

En ese contexto, se destacó especialmente el álbum Alturas de Macchu Picchu (1981), considerado uno de los trabajos más influyentes de la banda.

Los Prisioneros

El grupo chileno mejor posicionado en la lista fue Los Prisioneros, que alcanzó el quinto lugar del ranking . La publicación resaltó la capacidad de la banda para combinar crítica social con ritmos populares, lo que la convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del rock latino.

Entre sus canciones más recordadas mencionaron “El baile de los que sobran”, “Estrechez de corazón”, “Amiga mía” y “Tren al sur”, además del álbum Corazones (1990).