Nueva falla en el Metro de Santiago: reportan retrasos en frecuencia de trenes de Línea 1

Pasadas las 09:30 horas de este martes, el Metro de Santiago reportó un retraso en la frecuencia de trenes.

Según explicó la empresa, esta situación afecta a la Línea 1, sumando así una falla al servicio.

Esto porque más temprano, la Línea 6 estuvo más de una hora con las estaciones Ñuble y Biobío sin funcionar, generando aglomeraciones en paraderos de buses.

“Línea 1 presenta un atraso en la frecuencia del servicio. Estaremos informando", señalaron esta vez desde el Metro de Santiago.