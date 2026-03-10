Nueva falla en el Metro de Santiago: reportan retrasos en frecuencia de trenes de Línea 1
Desde la empresa informaron esta situación mediante sus redes sociales.
Pasadas las 09:30 horas de este martes, el Metro de Santiago reportó un retraso en la frecuencia de trenes.
Según explicó la empresa, esta situación afecta a la Línea 1, sumando así una falla al servicio.
Esto porque más temprano, la Línea 6 estuvo más de una hora con las estaciones Ñuble y Biobío sin funcionar, generando aglomeraciones en paraderos de buses.
“Línea 1 presenta un atraso en la frecuencia del servicio. Estaremos informando", señalaron esta vez desde el Metro de Santiago.
