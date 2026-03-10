;

Elon Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo: duplicó su patrimonio en un año

Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista del medio especializado: los cofundadores de Google.

Información de

DW

Pablo Castillo

(Photo by Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images)

(Photo by Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ranking anual de la revista Forbes publicado este martes.

Musk es el principal accionista de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X (ex Twitter) y de la compañía de inteligencia artificial xAI.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año a los 839.000 millones en la actualidad.

Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista del medio especializado, los cofundadores de Google Larry Page (257.000 millones) y Sergey Brin (237.000 millones).

Según la revista estadounidense, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, 400 más que hace un año. Entre los milmillonarios del mundo acumulan 20,1 billones de dólares, frente a los 16,1 billones de hace un año.

