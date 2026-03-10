EE. UU. anticipa “el día más intenso de ataques en Irán” mientras crece la tensión en Oriente Medio

Se desata un incendio en el depósito petrolero de Shahran tras ataques de Estados Unidos e Israel, lo que dejó numerosos camiones cisterna y vehículos inutilizables en el área, en Teherán, Irán. (Foto de Hassan Ghaedi/Anadolu vía Getty Images). / Anadolu

Durante este martes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que la jornada podría convertirse en “el día más intenso de ataques en Irán”, en medio de la escalada militar que enfrenta a Washington con el régimen iraní y que ya se extiende por distintos puntos de Oriente Medio.

El jefe del Pentágono sostuvo que el conflicto terminará “cuando EE. UU. quiera” y aseguró que el gobierno iraní se encuentra “desesperado y desconcertado”, con dificultades para responder militarmente a los ataques.

Sus declaraciones se producen horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrara una eventual apertura a negociar con Teherán. Consultado sobre la posibilidad de dialogar con el gobierno iraní, respondió: “Es posible”, esto luego de haber señalado el día anterior que la guerra estaba “casi terminada”.

Desde Irán, sin embargo, rechazaron esa afirmación. La Guardia Revolucionaria aseguró que será el propio país quien definirá el desenlace del conflicto. “Será Irán quien determine el fin de la guerra”, señaló el organismo militar vinculado al régimen de los ayatolás.

El conflicto cumple este martes 11 días y ha tenido impactos en distintos países de la región. Irán ha lanzado ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí, mientras continúa siendo blanco de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel.

Dentro de la Unión Europea surgieron diferencias sobre la lectura del escenario internacional. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió que el bloque debe “defender el orden internacional basado en normas”, marcando distancia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había afirmado que el orden mundial vigente estaba terminado.