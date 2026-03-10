;

VIDEOS. Con insólito cambio de arquero y lluvia de goles: Atlético de Madrid arrolla al Tottenham en la Champions

El equipo de Diego Simeone puso un pie y medio en los cuartos de final del certamen europeo.

Bastián Lizama

Este martes, en una lluvia de goles en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid hizo valer su localía y se impuso por 5-2 a Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26.

El equipo de Diego Simeone tuvo un inicio arrollador y se puso 3-0 en el marcador en apenas 15 minutos gracias a una seguidilla de errores del portero del cuadro inglés, Antonín Kinský.

El primer error llegó en el minuto 6, cuando el arquero se equivocó en la salida y se la entregó a los colchoneros, que abrieron la cuenta gracias a Marcos Llorente (6′).

Posteriormente, Antoine Griezmann aprovechó otro error defensivo y en los 13′ firmó el 2-0 parcial, desatando la alegría local. Pero la pesadilla no paró, ya que Kinsky protagonizó otro blooper, fallando en un intento de dar un pase, y la pelota le quedó servida a Julián Álvarez (15′), quien remató para poner el 3-0.

Después del segundo error, el técnico del Tottenham, Igor Tudor, tomó una drástica medida y sacó a Kinsky para enviar a la cancha a su arquero suplente Guglielmo Vicario en el minuto 17.

De todas formas, el cambio no funcionó, ya que Vicario sufrió el cuarto gol de Atlético, obra de Robin Le Normand (22′). Eso sí, la visita logró descontar cuatro minutos más tarde mediante Pedro Porro (26′), quien estableció el 4-1 de cara al complemento.

En la segunda fracción, los “Colchoneros” llegaron a la quinta cifra a través de Julián Álvarez (55′), mientras que Dominic Solanke (76′) decretó el definitivo 5-2 para darle una cuota de esperanza a los “Spurs” con miras a la revancha en Londres.

El duelo de vuelta entre Atlético de Madrid y Tottenham se jugará el miércoles 18 de marzo a las 17:00 horas de Chile. El ganador de la llave enfrentará al vencedor del cruce entre Newcastle y Barcelona, que este martes igualaron 1-1 en Inglaterra.

