Este martes, en una lluvia de goles en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid hizo valer su localía y se impuso por 5-2 a Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26.

El equipo de Diego Simeone tuvo un inicio arrollador y se puso 3-0 en el marcador en apenas 15 minutos gracias a una seguidilla de errores del portero del cuadro inglés, Antonín Kinský.

El primer error llegó en el minuto 6, cuando el arquero se equivocó en la salida y se la entregó a los colchoneros, que abrieron la cuenta gracias a Marcos Llorente (6′).

¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Posteriormente, Antoine Griezmann aprovechó otro error defensivo y en los 13′ firmó el 2-0 parcial, desatando la alegría local. Pero la pesadilla no paró, ya que Kinsky protagonizó otro blooper, fallando en un intento de dar un pase, y la pelota le quedó servida a Julián Álvarez (15′), quien remató para poner el 3-0.

¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6dbOBjID2E — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Después del segundo error, el técnico del Tottenham, Igor Tudor, tomó una drástica medida y sacó a Kinsky para enviar a la cancha a su arquero suplente Guglielmo Vicario en el minuto 17.

Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo... ¿QUÉ TE PARECE?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0B7zj6KWC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

De todas formas, el cambio no funcionó, ya que Vicario sufrió el cuarto gol de Atlético, obra de Robin Le Normand (22′). Eso sí, la visita logró descontar cuatro minutos más tarde mediante Pedro Porro (26′), quien estableció el 4-1 de cara al complemento.

En la segunda fracción, los “Colchoneros” llegaron a la quinta cifra a través de Julián Álvarez (55′), mientras que Dominic Solanke (76′) decretó el definitivo 5-2 para darle una cuota de esperanza a los “Spurs” con miras a la revancha en Londres.

EN LA NOCHE DE KINSKY, EL QUE SE EQUIVOCÓ AHORA FUE OBLAK. Mala salida del arquero del Atlético de Madrid y GOL de Solanke, para que Tottenham descuente y se ponga 2-5 en el Metropolitano.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EY8puO7hGW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

El duelo de vuelta entre Atlético de Madrid y Tottenham se jugará el miércoles 18 de marzo a las 17:00 horas de Chile. El ganador de la llave enfrentará al vencedor del cruce entre Newcastle y Barcelona, que este martes igualaron 1-1 en Inglaterra.