Autorizan cierre de conocido local nocturno en Chile: medida fue solicitada por municipio

El establecimiento tiene 10 días para reclamar ante el Juzgado de Policía Local.

La Municipalidad de La Serena logró la autorización para cerrar el local comercial “El Bacano”, ubicado en el casco histórico de la comuna, luego de una solicitud presentada ante la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo.

La decisión se conoció este lunes y ocurre semanas después del homicidio registrado al interior del recinto, hecho que lo instaló en el centro de la controversia local.

El establecimiento, emplazado en la intersección de Brasil con O’Higgins, quedó bajo la lupa tras el crimen ocurrido el pasado 11 de febrero.

A partir de ese episodio, el municipio impulsó gestiones para concretar su clausura, apoyado en antecedentes policiales que daban cuenta de una serie de delitos, infracciones, detenidos y llamados a la central de comunicaciones asociados al funcionamiento del local.

La petición presentada por el municipio fue respaldada por un informe elaborado por la Primera Comisaría de Carabineros, documento que detalló distintas situaciones de incivilidad y hechos delictuales vinculados a este recinto de expendio de bebidas alcohólicas.

La alcaldesa Daniela Norambuena valoró la decisión y advirtió que se mantendrá la vigilancia sobre otros espacios ya identificados como problemáticos. En esa línea, sostuvo: “Vamos a continuar fiscalizando e informando sobre los locales que ya están identificados como conflictivos”.

Por ahora, “El Bacano” dispone de un plazo de 10 días para presentar un reclamo ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.

