Antofagastino intervino en procedimiento haciéndose pasar por carabinero con placa falsa: falló y terminó detenido

Un hombre fue detenido por usurpación de funciones públicas en Antofagasta, luego de hacerse pasar por carabinero en medio de un procedimiento por un vehículo robado.

El sujeto intentó intervenir cuando inspectores municipales ya mantenían resguardado el automóvil, que había sido detectado previamente con encargo vigente por robo.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje preventivo de seguridad ciudadana, cuando una camioneta municipal identificó mediante su sistema lector de patentes (PPU) un Kia Morning rojo que figuraba como sustraído. Tras confirmar la alerta, los inspectores detuvieron el vehículo y solicitaron apoyo policial para continuar con el procedimiento.

Mientras esperaban la llegada de Carabineros, dos camionetas particulares se acercaron al lugar. Desde los vehículos descendieron varios hombres que afirmaron ser policías e intentaron tomar control de la situación.

Según relató el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Antofagasta, Gonzalo Castro, los individuos mostraron credenciales y una supuesta placa institucional, pero su comportamiento generó dudas inmediatas entre los funcionarios municipales.

Ante la incertidumbre sobre la autenticidad de la identificación, los inspectores decidieron contactar nuevamente a Carabineros para confirmar la situación. Cuando los uniformados llegaron al lugar, verificaron que los sujetos no pertenecían a ninguna institución policial, por lo que uno de ellos fue detenido en el acto al portar documentación falsa. El vehículo recuperado quedó bajo custodia para ser posteriormente entregado a su propietario, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la justicia.

Cámaras corporales registraron todo el procedimiento

Parte clave del operativo fue el registro realizado por las cámaras corporales que portan los inspectores municipales.

Los dispositivos captaron el momento en que el falso funcionario intentó hacerse pasar por policía y tomar control del procedimiento.

El material audiovisual ya fue entregado al Ministerio Público como evidencia en la causa. Desde el municipio señalaron que este tipo de tecnología permite documentar los procedimientos en terreno y respaldar el actuar de los funcionarios frente a situaciones donde se intenta vulnerar la fe pública.