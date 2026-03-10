;

“Amenazaba con contarlo”: Presidente Boric revela presión de periodista por embarazo de su pareja

El Mandatario compartió el episodio en una entrevista televisiva donde también reflexionó sobre la paternidad.

A solo un día de dejar el cargo, el Presidente Gabriel Boric compartió un episodio desconocido de su vida personal durante su última entrevista como mandatario, donde relató que una periodista de espectáculos estuvo cerca de revelar el embarazo de su pareja antes de que la noticia se hiciera pública.

La confesión ocurrió en el programa Las caras de la moneda, conducido por Don Francisco, emitido por Canal 13, instancia en la que el mandatario abordó tanto su gestión política como aspectos más íntimos de su vida.

Durante la conversación, Boric explicó que la situación ocurrió luego de que él y su pareja, Paula Carrasco, asistieran a una ecografía. Según relató, una periodista de farándula se enteró de la información.

Estaba amenazando con filtrarlo porque fuimos a una ecografía, y le pedimos que no lo hiciera porque no le habíamos dicho a nuestra familia”, relató.

El jefe de Estado recordó además que el propio Don Francisco fue una de las primeras personas fuera de su círculo íntimo en conocer que sería padre, ya que estaba con él cuando recibió la llamada que confirmaba el embarazo. El animador, según relató Boric, le entregó tranquilidad al compartir su experiencia familiar.

En la entrevista, el mandatario también reflexionó sobre cómo la paternidad ha impactado su vida. “Ha sido algo telúrico”, afirmó, señalando que pensar en el futuro de su hija y en la historia familiar que la precede le genera una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la trascendencia.

La conversación formó parte de la última aparición televisiva de Boric como Presidente antes del cambio de mando, instancia en la que hizo un balance de su periodo en La Moneda y abordó distintos momentos personales que marcaron su etapa en el cargo.

