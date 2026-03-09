Vuelve la lluvia a Chile: llegada de cuatro sistemas frontales podrían dejar hasta 100 mm de agua

La semana tendrá un giro en el tiempo en gran parte del país. Desde el jueves 12 de marzo aumentará la nubosidad alta en la zona central por el avance de una vaguada en altura, un cambio que, aunque no apunta a lluvias importantes, sí traería un descenso moderado de las temperaturas máximas y cielos parcialmente cubiertos tras jornadas calurosas.

En Santiago, el pronóstico muestra máximas que bajan hacia el viernes 13, con ambiente más “suave” respecto del inicio de semana.

El panorama se movería con más fuerza hacia el centro-sur durante el fin de semana. Según consigna Meteored, “entre sábado 14 y domingo 15, un sistema frontal avanzará al centro-sur, dejando precipitaciones débiles en Biobío y Ñuble”, e incluso “podrían alcanzar sectores del Maule durante la madrugada del lunes 16”.

Lluvias en el sur y cuatro frentes: atención a viento y montos dispares

En Ñuble, las estimaciones preliminares apuntan a montos acotados: “predominarían lluvias débiles, con registros bajo 5 mm”. Más al sur, el mismo reporte advierte un escenario distinto en Biobío, con acumulados mayores: “se proyectan precipitaciones más relevantes, con acumulados estimados entre 15 y 30 mm”. En Concepción, el pronóstico ya marca un domingo con lluvias más constantes.

La señal más nítida aparece desde La Araucanía a Los Lagos, donde el pronóstico indica una semana “en modo otoño”. El texto sostiene que “una activa corriente en chorro impulsará al menos cuatro sistemas frontales”, con un primer episodio “débil y disperso” desde el lunes 9, y un pulso más intenso el miércoles 11, cuando “favorecería precipitaciones más intensas y probables tormentas eléctricas aisladas”.

En ciudades como Temuco y Puerto Montt, los próximos días ya muestran probabilidad de chubascos y períodos de lluvia hacia el fin de semana, donde los acumulados semanales de lluvia oscilarían entre 40 y 60 mm.

El cierre de la proyección también pone atención a condiciones asociadas: “se prevén rachas intensas de viento y ambiente húmedo”, especialmente en sectores de precordillera y cordillera, donde el relieve suele potenciar la precipitación.